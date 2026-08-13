Diamond Sky công bố giá bán cùng chính sách thanh toán hấp dẫn

Ba phương thức thanh toán linh hoạt

Thị trường căn hộ TP.HCM đang chứng kiến nghịch lý: nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng nguồn cung dự án tại khu trung tâm ngày ít. Quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư gia tăng cùng yêu cầu pháp lý chặt chẽ khiến giá bán căn hộ liên tục tăng, người mua ngày càng khó tìm được sản phẩm có vị trí tốt, tiện ích hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng và mức giá hợp lý. Việc Diamond Sky công bố mức giá từ 90 triệu đồng/m² nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường, không chỉ ở con số mà ở tổng giá trị người mua nhận.

Diamond Sky là sản phẩm cao tầng hiếm hoi tại TP.HCM sở hữu view sông Sài Gòn - Ảnh: pc

Bên cạnh đó, Diamond Sky giới thiệu ba phương thức thanh toán đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng: theo tiến độ xây dựng; thanh toán nhanh để nhận ưu đãi; hoặc vay ngân hàng. Việc đa dạng phương án thanh toán giảm áp lực tài chính, mở thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm cho nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình trẻ tìm nơi an cư đến nhà đầu tư.

Mua một căn hộ, sở hữu một đại đô thị đã hình thành

Diamond Sky không nằm trên quỹ đất mới, mà ở ngay trung tâm đại đô thị Van Phuc City đã hình thành đầy đủ hạ tầng, cảnh quan và cộng đồng cư dân. Ngay khi nhận nhà, cư dân có thể sử dụng hàng trăm tiện ích hiện hữu: công viên ven sông, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… khác với nhiều dự án đơn lẻ khác. Vì vậy, mức giá của Diamond Sky không chỉ phản ánh giá trị một căn hộ, mà còn bao gồm giá trị của một môi trường sống đã hiện hữu, được đầu tư đồng bộ.

Không chỉ là nơi ở, mà còn là cơ hội sở hữu một tài sản tăng giá vô hạn

Giới đầu tư bất động sản thường nhìn vào ba yếu tố khi chọn tài sản: vị trí, khả năng khai thác và dư địa tăng giá. Diamond Sky hội tụ cả ba. Dự án thuộc trung tâm TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 13 đang được mở rộng, đồng thời nằm ở trung tâm Van Phuc City, khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái thương mại sôi động, mở ra tiềm năng gia tăng giá mạnh mẽ ngay khi hạ tầng giao thông hoàn thiện.

Diamond Sky sở hữu vị trí trung tâm TP.HCM, cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút - Ảnh: PC

Với người mua ở thực, đây là môi trường sống đồng bộ giữa trung tâm đô thị. Với nhà đầu tư, đây là tài sản vừa khai thác được ngay, vừa có khả năng tích lũy giá trị theo thời gian.

Có sản phẩm tạo giá trị nhờ mức giá thấp. Nhưng cũng có sản phẩm được thị trường đánh giá cao bởi giá trị nhận được lớn hơn số tiền bỏ ra. Diamond Sky hướng đến nhóm giá trị thứ hai, nơi người mua không chỉ sở hữu một căn hộ, mà còn sở hữu vị thế trung tâm của một đại đô thị đã thành hình cùng dư địa phát triển mạnh trong nhiều năm tới.

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Căn hộ cao cấp và TTTM Diamond Sky

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