Alphora Muong Hoa: Kiến tạo một quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á từ những giá trị của thiên nhiên

Một International Resort Destination hiếm có tại châu Á

Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng vùng núi, việc sở hữu một quỹ đất liền vùng quy mô lớn luôn là bài toán khó bởi địa hình phức tạp và yêu cầu gìn giữ hệ sinh thái, cảnh quan nguyên bản.

Thế nhưng, tại trái tim của thung lũng Mường Hoa, một tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế với quy mô lên tới 83ha đã chính thức được hình thành. Diện tích này tương đương với hơn 100 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra một không gian rộng lớn để thiết lập một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh thay vì những khu lưu trú phát triển riêng lẻ.

Điều tạo nên sự khác biệt của Alphora Muong Hoa nằm ở mô hình phát triển. Thay vì được vận hành bởi một thương hiệu duy nhất, dự án được định hướng trở thành “Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á”. Đây là nơi quy tụ cùng lúc ba tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới: Marriott International, IHG Hotels & Resorts, Accor Group. Sự hiện diện đồng thời của ba "gã khổng lồ" ngành khách sạn toàn cầu tại cùng một tọa độ là trường hợp rất hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực châu Á.

Sự cộng hưởng giữa quy mô và hệ thống thương hiệu quốc tế cũng mở ra tiền đề để Alphora Muong Hoa phát triển theo mô hình International Resort Destination. Thay vì đơn thuần cung cấp nơi lưu trú, resort destination được thiết kế để du khách tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Đây cũng là mô hình ngày càng được ưa chuộng bởi nhóm du khách theo đuổi phong cách Slow Travel và Wellness Retreat, những người sẵn sàng dành nhiều ngày để trải nghiệm sâu hơn về điểm đến.

ON 39 VILLAS - Một trong những dự án thành phần nổi bật trong quần thể Alphora Muong Hoa

Theo định hướng đó, Alphora Muong Hoa được quy hoạch thành đa tầng trải nghiệm kết nối trong cùng một quần thể.

Mở đầu là không gian thiên nhiên và bảo tồn - nền tảng tạo nên linh hồn của toàn bộ quần thể. Bao quanh dự án là hệ thống ruộng bậc thang, suối Duyên, suối May, rừng vầu nguyên sinh, các bản làng bản địa cùng những công viên cảnh quan được quy hoạch hài hòa với thiên nhiên. Đây là những giá trị di sản được gìn giữ để trở thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tiếp đó là không gian văn hóa, thương mại và khám phá, nơi mỗi bước chân là mỗi trải nghiệm tuyệt vời. Từ Trung tâm Văn hóa Tây Bắc lưu giữ những giá trị bản địa, Sa Pa Premium Shopping Outlet quy tụ các thương hiệu mua sắm, đến Làng Ẩm thực Quốc tế - nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Tây Bắc, Việt Nam và thế giới, mang đến hành trình khám phá đa sắc màu cho du khách.

Nâng tầm trải nghiệm tại Alphora Muong Hoa là một hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa thương hiệu được quy hoạch đồng bộ, nơi hội tụ những thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế cùng các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng giới hạn. Mỗi mảnh ghép được phát triển với bản sắc riêng, tạo nên một điểm đến đa trải nghiệm hiếm có giữa thung lũng Mường Hoa.

Kiến tạo hài hòa cùng địa hình và cảnh quan di sản

Được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và núi Hàm Rồng biểu tượng, Mường Hoa sở hữu một trong những hệ thống ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam, được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia và đang được đề cử UNESCO xem xét công nhận là Di sản thế giới. Qua bốn mùa, thung lũng Mường Hoa liên tục thay đổi diện mạo với mùa nước đổ, mùa lúa xanh, mùa lúa chín và mùa mây phủ, tạo nên một cảnh quan luôn mới trong mắt du khách.

Không chỉ có thiên nhiên, Mường Hoa còn là nơi hội tụ cộng đồng sáu dân tộc gồm H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Xa Phó và Kinh. Những bản làng, tập quán, lễ hội và đời sống văn hóa vẫn được gìn giữ, tạo nên một lớp di sản sống hiếm có mà rất ít điểm đến nghỉ dưỡng hiện nay còn sở hữu. Chính sự giao hòa giữa cảnh quan và văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Mường Hoa, kiến tạo nên một điểm đến quốc tế đích thực.

Có lẽ cũng bởi vậy mà Alphora Muong Hoa lựa chọn một triết lý phát triển khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng thông thường: không đặt một mô hình phát triển lên cảnh quan sẵn có, Alphora Muong Hoa lựa chọn quy hoạch dựa trên địa hình tự nhiên, gìn giữ hệ sinh thái và các giá trị bản địa như một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Alphora Muong Hoa được quy hoạch theo địa hình tự nhiên của thung lũng.

Men theo từng triền núi, các công trình được bố trí theo cao độ tự nhiên để mỗi không gian đều mở ra tầm nhìn hướng về thung lũng Mường Hoa. Kiến trúc không tìm cách nổi bật giữa cảnh quan, mà lựa chọn hiện diện một cách hài hòa, để thiên nhiên luôn giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Không gian ấy tiếp tục được nối dài qua những con đường dạo bộ, những thửa ruộng bậc thang được gìn giữ, những con suối và khu rừng vầu nguyên sinh cùng hiện diện trong một quy hoạch thống nhất. Thay vì chỉ là những yếu tố cảnh quan, tất cả được kết nối để tạo nên một hành trình khám phá, nơi mỗi bước chân đều đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và những giá trị nguyên bản của Mường Hoa

Giá trị của Alphora Muong Hoa vì thế không chỉ nằm ở quy mô hay những thương hiệu quốc tế hiện diện, mà còn ở khả năng gìn giữ bản sắc của thung lũng trong quá trình phát triển. Đó cũng là tinh thần của một "bộ sưu tập di sản", nơi công trình không thay thế thiên nhiên, mà cùng thiên nhiên tạo nên một điểm mang tầm vóc quốc tế, đưa sắc mây Sa Pa và những giá trị thung lũng Mường Hoa vươn xa trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.