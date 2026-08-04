Căn hộ Vinhomes giá chỉ từ 653 triệu đồng

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 8650 về việc kiểm tra hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án xây dựng Nhà ở xã hội ở phường Hải An (Happy Home Tràng Cát).

Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản ngày 22/7/2026, cùng danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư cung cấp.

Theo kết quả rà soát hồ sơ lưu giữ tại Sở Xây dựng, có 266 trường hợp trong danh sách dự kiến chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, phù hợp với quy định của Luật Nhà ở.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Vinhomes chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong danh sách, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát từng hồ sơ đăng ký và đối chiếu đầy đủ các quy định về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Việc kiểm tra hồ sơ phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Theo công bố vào tháng 11/2025, giá bán trung bình tại dự án vào khoảng 22,68 triệu đồng/m² thông thủy (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích dao động từ 28,8 - 70 m².

Tính theo mức giá trên, căn hộ diện tích 28,8 m² có giá khoảng 653 triệu đồng/căn, trong khi căn hộ 70 m² có giá khoảng 1,58 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá trung bình, có thể thay đổi tùy theo vị trí căn hộ và từng tòa nhà.

Nhà mẫu Happy Home Tràng Cát.

Được biết, Happy Home Tràng Cát nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, được khởi công đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng.

Dự án có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7–9 tầng với 3.804 căn hộ, được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất TP Hải Phòng hiện nay.

Không chỉ cung cấp quỹ nhà ở, Happy Home Tràng Cát còn được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích ngoài trời như công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao... với tổng cộng khoảng 59 hạng mục.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có sự hiện diện của ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, góp phần đáp ứng các nhu cầu cơ bản về giáo dục, y tế và việc làm.

Theo UBND TP Hải Phòng, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Vinhomes triển khai trên địa bàn thành phố. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư nhiều công trình thuộc hệ sinh thái như Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza... góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hải Phòng.

Đáng chú ý, ngay cạnh dự án Happy Home Tràng Cát, ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường.