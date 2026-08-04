Dự án hơn 6.000 tỷ đồng từng liên quan đến Tập đoàn FLC tại một tỉnh phía Bắc có diễn biến quan trọng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Thông báo số 503/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tại hội nghị nghe Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Trước đó, ngày 24/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì được Tỉnh Phú Thọ xác định là một trong những dự án trọng điểm cần tập trung đẩy nhanh việc tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để dự án sớm triển khai.﻿

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH Bất động

sản Tam Nông - Phú Thọ và Công ty Cổ phần tập đoàn FLC đều đồng thuận và nhất trí cao với phương án hai doanh nghiệp tự thỏa thuận để thanh toán các chi phí mà Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tạm ứng kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí đầu tư một số hạng mục công trình trên diện tích đất được giao cho Tập đoàn FLC trước đây.

Tuy nhiên, để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý khi giải quyết kiến nghị của FLC cũng như quyền lợi của Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ theo quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì làm việc với các cơ quan chuyên môn, đồng thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phương án tháo gỡ việc thanh toán các khoản kinh phí FLC đã tạm ứng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Sở Tài chính được giao phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng phương án xử lý tổng thể đối với các kiến nghị của FLC, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/8/2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ chủ động phối hợp, thống nhất hồ sơ, thủ tục và số liệu liên quan đến khoản kinh phí FLC đã tạm ứng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì.

Hai doanh nghiệp cũng được yêu cầu thống nhất phương án thanh toán các chi phí đầu tư xây dựng mà FLC đã thực hiện trên khu đất dự án, đồng thời phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ, số liệu liên quan đến các khoản kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để xử lý theo đúng quy định.

Việc xem xét giải quyết kiến nghị của FLC diễn ra trong bối cảnh UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì. Theo quyết định, Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ là nhà đầu tư trúng thầu sau quá trình đấu thầu rộng rãi quốc tế, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.379 tỷ đồng và tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước 1,26%.

Dự án có quy mô khoảng gần 105 ha, nằm trên địa bàn xã Hy Cương và các phường Nông Trang, Vân Phú. Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển khoảng 1.137 căn nhà ở thấp tầng, 160 căn hoặc lô công trình hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, 362 căn biệt thự nghỉ dưỡng và liền kề thương mại, đồng thời bố trí hơn 136.500 m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong thời gian không quá 45 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2029.