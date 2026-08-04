Sau sự kiện khởi công đô thị sinh thái 2 tỷ USD, lộ diện chuỗi dự án liên hoàn của Sunshine Group quanh đại lộ Tây Thăng Long

Noble Rivera: tổng vốn 2 tỷ USD, quy mô gần 250ha cùng gần 2000 dinh thự cao cấp

Với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD và quy mô gần 250ha, Noble Rivera tọa lạc tại các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội), ngay trên đại lộ Tây Thăng Long. Điểm nhấn nổi bật của dự án là hơn 11km mặt tiền ven sông tại khu vực hợp lưu giữa sông Hồng và hành lang xanh sông Đáy - một trong những quỹ đất ven sông quy mô hiếm hoi còn lại ở phía Tây Thủ đô.

Bên cạnh lợi thế mặt nước tự nhiên, dự án được quy hoạch 14 hồ nội khu , hình thành hệ sinh thái kế sông cận hồ liên hoàn và trục vi khí hậu tự nhiên xuyên suốt. Đây được xem là nền tảng để phát triển mô hình đô thị sinh thái theo chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp với sự riêng tư tuyệt đối giữa thiên nhiên.

Dự án có tổng vốn 2 tỷ USD, quy mô gần 250ha, sở hữu 11km mặt tiền ven sông và toạ lạc ngay trên trục Tây Thăng Long

Theo công bố, dự án phát triển gần 2.000 căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi và sân vườn tư gia, không gian wellness riêng, hệ vật liệu cao cấp cùng mô hình quản lý vận hành bởi các thương hiệu 5 sao quốc tế.

Cùng với đó là hệ thống tiện ích đồng bộ như công viên ven sông, trung tâm thương mại, trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và đặc biệt là một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất Thủ đô kéo dài 11km, tích hợp đường dạo bộ, đường đạp xe, các không gian cắm trại, chòi nghỉ, vườn hoa và không gian trình diễn văn hoá, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram đặc sắc.

100% dinh thự tại dự án có bể bơi riêng, sân vườn tư gia, vật liệu hoàn thiện tinh tuyển, được phát triển kế bên 11km ven sông và hệ thống hồ nội khu đa dạng

Lộ diện chuỗi dự án liên hoàn quanh trục Tây Thăng Long

Tây Thăng Long có thể xem là một trong những địa bàn trọng điểm của Sunshine Group tại thủ đô, bên cạnh KĐT Ciputra, Mỹ Đình, Long Biên hay Bắc Thăng Long. Với việc khởi công Noble Rivera, doanh nghiệp này hiện đang phát triển chuỗi ba dự án quy mô lớn tại đây.

Đầu tiên là Noble Palace Garden toạ lạc ngay mặt đường Tây Thăng Long, quy mô gần 45ha cùng gần 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp. Dự án theo đuổi mô hình đô thị sinh thái với hệ tiện ích wellness như vườn thiền, đường dạo bộ, yoga, spa, nhà hàng 5 sao cùng chuỗi không gian văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn.

Noble Palace Garden quy mô gần 45ha cùng gần 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp

Ngay gần Noble Palace Garden là Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences với diện tích quy hoạch hơn 70ha, quy mô gần 2500 căn nhà phố châu Âu, đang tăng tốc bàn giao từ ngày 25/7 cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng. Dự án sở hữu vị trí đắc địa giữa các đường vành đai 4, vành đai 3,5, Quốc lộ 32, Tây Thăng Long và có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, chỉ cách Tây Hồ Tây khoảng 15 phút khi các hạ tầng đồng bộ.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc bàn giao với thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng cho cư dân.

Việc đồng thời phát triển ba dự án quy mô lớn đưa Sunshine Group trở thành một trong những doanh nghiệp sở hữu quỹ dự án đáng chú ý nhất trên trục Tây Thăng Long - Quốc lộ 32, đúng thời điểm khu vực này bước vào chu kỳ bứt phá mạnh về hạ tầng đô thị và được quy hoạch là một trong chín trục động lực chiến lược của Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong đó, đại lộ Tây Thăng Long dài hơn 33km đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị thông xe toàn tuyến vào năm 2027. Metro số 3 kéo dài từ Nhổn đến Sơn Tây đã được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương bổ sung vào danh mục đầu tư theo cơ chế đặc thù phát triển đường sắt đô thị. Cùng với các công trình trọng điểm như cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, cầu Vân Phúc và tuyến Metro số 8, Tây Thăng Long được kỳ vọng sẽ hình thành một cực tăng trưởng mới sôi động cho Hà Nội về phía Tây.

Trong bối cảnh hạ tầng tăng tốc, chuỗi ba dự án của Sunshine Group được xem là một trong những mảnh ghép đô thị quy mô nhất trên toàn tuyến. Quy hoạch liên hoàn giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian sinh thái không chỉ góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại mà còn tạo nền tảng thu hút dân cư, hoạt động thương mại và các dòng vốn đầu tư, đón đầu xu hướng giãn dân và dịch chuyển về phía Tây Hà Nội.