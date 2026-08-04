Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư nhận chỉ đạo mới

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 3/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, số 3 và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ, tình hình giải ngân các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027.

Đến nay, khoảng 120 ha mặt bằng đã được bàn giao cho nhà đầu tư, tương đương 30% tổng diện tích cần thu hồi. Phần diện tích còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trong quý III/2026.

Hiện nhà đầu tư đã xây dựng 5 khu lán trại và bãi tập kết vật tư, huy động 68 thiết bị cùng 110 nhân sự, triển khai 7 mũi thi công. Do mới bắt đầu thi công từ tháng 7/2026 nên dự án chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu và thanh toán.

Theo kế hoạch, vốn đầu tư năm 2026 của dự án là khoảng 2.432 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 467 tỷ đồng, đạt 19,2% kế hoạch. Lũy kế giải ngân từ năm 2025 đạt khoảng 1.079 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.131 tỷ đồng, tương đương 34,5%.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá tiến độ giải ngân và công tác giải phóng mặt bằng dự án hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các địa phương phải rà soát cụ thể từng xã, từng đoạn tuyến, tổ chức đối thoại với người dân để xử lý dứt điểm các vướng mắc.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập trung toàn lực trong tháng 8 nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các tuyến cao tốc.

Tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được khởi công vào ngày 19/12/2025. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời được đánh giá là tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam.

Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/h, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài khoảng 66 km, trong đó khoảng 12 km qua Đồng Nai và gần 54 km qua Lâm Đồng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 đang quá tải, đồng thời mở ra dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.