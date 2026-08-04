Siêu đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD có diễn biến mới

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI liên quan đến vị trí ga Quảng Ngãi thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo Bộ Xây dựng, cử tri Quảng Ngãi kiến nghị xem xét điều chỉnh vị trí ga Quảng Ngãi từ Km829+700 theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về khoảng Km831+400, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang, gần nút giao đường Trường Chinh - Lê Duẩn.

Đề xuất nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực ga.

Nội dung này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị trong quá trình góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thông qua các văn bản ban hành trong năm 2024 và Công văn số 1868/UBND-CNXD ngày 26/8/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, vị trí ga đề xuất mới phù hợp với Quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021, có quỹ đất dự phòng đủ lớn để phát triển mô hình TOD, đồng thời không ảnh hưởng đến Khu công nghiệp Quảng Phú và khu vực sân bay cũ thuộc đất quốc phòng.

Các kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước tổng hợp trong Báo cáo số 8627/BC-HĐTĐNN ngày 18/10/2024. Trước đó, tại Công văn số 11254/BGTVT-KHĐT ngày 16/10/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã khẳng định sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, nghiên cứu, chuẩn xác phương án điều chỉnh vị trí ga trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Về kết quả xử lý kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đẩy nhanh công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2026.

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận nhiều kiến nghị của các địa phương liên quan đến hướng tuyến, vị trí nhà ga và phạm vi giải phóng mặt bằng. Bộ đã có Văn bản số 9535/BXD-KTQLXD ngày 23/6/2026 gửi các địa phương, trong đó có UBND tỉnh Quảng Ngãi, để giải đáp các kiến nghị này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu phương án vị trí ga Quảng Ngãi trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.