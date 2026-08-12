Cầu 2.500 tỷ ở Hải Phòng tăng tốc thi công, sắp nối đôi bờ Lạch Tray

Dự án tuyến đường vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) là một trong những án giao thông cấp đặc biệt, được UBND thành phố Hải Phòng khởi công từ tháng 3/2025. Tuyến đường có tổng chiều dài 11km, được đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án có 3 hợp phần chính, trong đó cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray, nối đường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ) với nút giao Tân Vũ (quận Hải An cũ) là hợp phần quan trọng nhất. Cầu và đường dẫn 2 bên cầu có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Sau 18 tháng kể từ ngày khởi công, cầu Hải Thành đã dần lộ diện, các trụ, mố cầu quan trọng nhất cơ bản đã được thi công.

Đại diện BQL dự án công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đến nay đơn vị đã triển khai đạt 1.782/2.500 tỷ đồng (70,7%). Dự kiến đến cuối tháng 9/2026, đơn vị sẽ hoàn tất các hạng mục để hợp long cầu Hải Thành.

Trong dự án tuyến đường vành đai 2, hợp phần tuyến từ nút giao cầu Hải Thành đến nút giao Bùi Viện, dọc đường Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 865 tỷ đồng. Đây là đoạn đường nối khu vực Dương Kinh với tuyến đường vành đai Bùi Viện ra QL5.

Đại diện BQL Dự án công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị huy động hàng trăm công nhân, kỹ sư làm việc 3 ca/ngày gấp rút thi công các hợp phần dự án. Quá trình triển khai, tình trạng khan hiếm vật liệu, vật tư và công nhân lái máy, công nhân có tay nghề cao đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến nay, toàn bộ tuyến đã đạt hơn 60%, riêng cầu Hải Thành đạt 70,7%.

Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng là dự án quan trọng, ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10... và ngược lại.