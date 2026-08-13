Biệt thự, liền kề Hà Nội lao dốc cả giá và thanh khoản

Khảo sát tại các trang rao bán nhà đất vào thời điểm đầu tháng 8/2026 cho thấy mặt bằng giá của phân phúc biệt thự, liền kề trên thị trường thứ cấp tại nhiều dự án đã giảm đáng kể so với các mốc đỉnh được thiết lập trong năm 2025.

Tại ven đô Hà Nội, các dãy biệt thự, liền kề vẫn đang mọc lên dù thanh khoản lao dốc. Ảnh: QT

Tại Khu đô thị Lideco (huyện Hoài Đức cũ) làm chủ đầu tư, biệt thự đang được chào bán phổ biến ở mức 100 - 200 triệu đồng/m², thấp hơn khoảng 13,7% so với đỉnh giá tháng 8/2025. Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, giá chào bán dao động từ 155 - 255 triệu đồng/m², giảm 13,6% so với tháng 6/2025 và thấp hơn 14,7% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 10/2025.

Ở Khu đô thị Vườn Cam (xã Hoài Đức), giá biệt thự hiện phổ biến trong khoảng 115 - 200 triệu đồng/m², giảm khoảng 13,7% so với mức cao nhất hồi tháng 9/2025.

Trong khi đó, tại Anlac Green Symphony (xã Sơn Đồng), giá chào bán dao động từ 193 - 308 triệu đồng/m², thấp hơn khoảng 3,9% so với đỉnh thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Theo Batdongsan.com, các mức giá trên đều là giá chào bán trên thị trường thứ cấp. Sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025, nhiều chủ sở hữu đã chấp nhận điều chỉnh kỳ vọng về giá để tìm kiếm người mua. Tuy nhiên, việc hạ giá vẫn chưa đủ tạo lực đẩy cho thanh khoản khi tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng.

Trong báo cáo mới công bố, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết phân khúc biệt thự liền kề tại Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục chững lại khi người mua ngày càng thận trọng.

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường có gần 2.100 căn mở bán, thấp hơn 17% cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, có hơn 1.110 căn ra mắt, chủ yếu đến từ các đại đô thị tại Văn Giang, Hưng Yên. Tuy nhiên, tổng số căn bán được đạt hơn 660 căn, giảm 30% theo quý và 74% theo năm.

Trong bối cảnh thị trường đi xuống, giá bán có dấu hiệu điều chỉnh ở cả hàng chủ đầu tư và hàng chuyển nhượng. Hết quý II, giá bán nhà liền thổ sơ cấp đạt trung bình 209 triệu đồng mỗi m2 đất (chưa gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu), giảm khoảng 9% theo quý và theo năm. Trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá đạt khoảng 195 triệu đồng mỗi m2 đất, giảm 3% so với quý trước.

"Lãi suất duy trì ở mức cao từ đầu năm khiến nhiều chủ nhà có xu hướng dừng rao bán hoặc điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận", CBRE nhận định.

Sau giai đoạn liên tục tăng giá, giới chuyên gia nhìn nhận, phân khúc biệt thự và liền kề hiện neo rất cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua. Mặt bằng lãi suất vay từ đầu năm liên tục tăng khiến chi phí sử dụng đòn bẩy tài chính ngày càng lớn, tạo áp lực cho nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao. Tâm lý thận trọng và chờ đợi bao phủ thị trường khiến thời gian ra quyết định xuống tiền kéo dài lâu hơn.