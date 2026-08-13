Sau hơn 1 tháng khởi công, nhà máy cà phê được kỳ vọng lớn nhất Đông Nam Á do Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư đang triển khai ra sao?

Theo Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, chiều 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã kiểm tra thực địa hai dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã thực hiện và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định phục vụ công tác đầu tư xây dựng, bao gồm: Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ thẩm định, phê duyệt thiết kế và các văn bản liên quan; hồ sơ quản lý chất lượng công trình; hồ sơ an toàn lao động, vệ sinh môi trường; hồ sơ quản lý nhà thầu, nhân sự và thiết bị thi công …

Đến nay, dự án đã hoàn thành tổ chức mặt bằng thi công, các hạng mục tạm, hệ thống chống sét tạm, điện thi công và chiếu sáng. Một số hạng mục kỹ thuật khác đang được triển khai, gồm hạ tầng kỹ thuật, đường công vụ, cảnh quan công trình, trạm biến áp 560KVA phục vụ thi công và trạm xử lý nước thải.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến chạy thử trong quý III/2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2028.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý dự án; tiếp tục tăng cường bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đưa nhà máy vào sử dụng vào quý 4/2027.

Công trường thi công Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An - Ảnh: Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó vào sáng 25/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đồng thời khởi công Dự án Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An 2, tỉnh Đắk Lắk.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 1.200 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục được đầu tư thêm gần 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ góp phần nâng tổng số nhà máy của Trung Nguyên Legend lên 5 nhà máy hiện đại, trong đó 3 nhà máy đặt tại Đắk Lắk.

Trong đó, Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được định hướng trở thành nhà máy sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, kiểu mẫu và lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn sinh thái - bền vững Net Zero.

Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên có quy mô 2,5 ha, nhằm nâng cao năng lực chế biến sâu và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho toàn hệ thống sản xuất của tập đoàn.

Hệ thống nhà máy mới được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới và “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”. Đồng thời, các dự án cũng hướng tới đóng góp vào mục tiêu đưa ngành cà phê Việt Nam đạt quy mô 20 tỷ USD.

Mô hình Nhà máy cà-phê năng lượng Trung Nguyên Legend.

Trước khi đẩy mạnh đầu tư các dự án nhà máy cà phê, Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại Đắk Lắk với dự án Thành phố Cà phê - dự án bất động sản đầu tay của tập đoàn.

Tháng 1/2017, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã khởi công dự án Thành phố Cà phê với quy mô 45,45 ha, tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột và được doanh nghiệp định hình theo mô hình đô thị gắn với văn hóa cà phê, không gian sống, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 27%, phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian tiện ích. Hệ thống tiện ích được giới thiệu gồm khu bắn cung thể thao, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập, Golf 3D, Zen Garden cùng tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện Thân - Tâm - Trí.

Với dự án đầu tay này, Trung Nguyên "chọn mặt gửi vàng" nhiều đối tác có tên tuổi như Mass Design Group. Được biết đến là một tổ chức hàng đầu thế giới về thiết kế kiến trúc chữa lành độc đáo trên thế giới, vì những giá trị của con người, Mass Design Group đã có nhiều công trình gây ấn tượng sâu sắc như: Bệnh viện New York, Hoa Kỳ; Ilima - trường tiểu học bền vững tại châu Phi, Bệnh viện Gheskio, Nhật Bản…

Ngoài Mass Design Group, Trung Nguyên Legend cũng giới thiệu, công bố nhiều đối tác khác như: Osho Living thuộc Osho Group – tập đoàn thiết kế nội thất cao cấp hàng đầu Hoa Kỳ được nhiều ngôi sao trên thế giới lựa chọn như: Elton John, David Beckham, Lady Gaga,…