Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình 52.200 ha hướng tới trở thành điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng vươn tầm Đông Nam Á

Hồ Hoà Bình (Ảnh: Lễ Lễ).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, chiều 12/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050.

Theo phương án điều chỉnh, phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 52.200 ha, bao gồm một phần địa giới các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mai Châu, Mường Hoa, Thung Nai.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc. Đến năm 2050, khu vực này được định hướng trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo định hướng, khu du lịch sẽ khai thác lợi thế mặt nước, rừng, cảnh quan và văn hóa bản địa để phát triển nhiều loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven hồ, chăm sóc sức khỏe, thể thao dưới nước, du lịch đường thủy, du lịch cộng đồng, văn hóa - tâm linh, sân golf, ẩm thực và trải nghiệm.

Thủy điện Hoà Bình (Ảnh: Lễ Lễ).

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa các khu chức năng và các khu nghỉ dưỡng nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch quy mô lớn.

Bên cạnh phát triển du lịch, đồ án cũng đặt mục tiêu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa, bảo vệ rừng và hệ sinh thái, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực lòng hồ.

Về hạ tầng, quy hoạch sẽ cập nhật hệ thống kết nối giao thông với các tuyến liên vùng, đặc biệt là cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, kết hợp mạng lưới giao thông ven hồ và vận tải đường thủy nhằm nâng cao khả năng kết nối du lịch.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết do quy hoạch hiện hành được phê duyệt từ năm 2021 đã đến thời điểm rà soát theo quy định. Đồng thời, quá trình triển khai xuất hiện một số nội dung chưa đồng bộ với quy hoạch cấp xã và các quy hoạch liên quan, trong khi việc sắp xếp đơn vị hành chính và nhiều dự án hạ tầng mới cũng làm thay đổi định hướng phát triển của khu vực.

Theo định hướng của tỉnh, quy hoạch mới cần tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính khác biệt và khả năng khai thác lâu dài, đồng thời trở thành cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị của Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình trong giai đoạn phát triển mới.

Hồ Hòa Bình là hồ chứa nước nhân tạo trên sông Đà, được hình thành để phục vụ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Hồ có chiều dài khoảng 230 km, kéo dài từ Hòa Bình đến Sơn La, với dung tích 9,5 tỷ m³ nước lớn nhất Việt Nam, gấp khoảng 2,5 lần hồ Thác Bà và 6 lần hồ Dầu Tiếng. Diện tích mặt nước khoảng 80 km², tương đương gấp 16 lần hồ Tây, tạo nên vùng cảnh quan sông nước rộng lớn ở cửa ngõ Tây Bắc.

Không chỉ sở hữu quy mô lớn, hồ Hòa Bình còn được ví như "Vịnh Hạ Long trên núi" với 47 hòn đảo lớn nhỏ, gồm 11 đảo đá vôi và 36 đảo núi đất. Khu vực này quy tụ nhiều điểm du lịch nổi tiếng như đền và động Thác Bờ, vịnh Ngòi Hoa, động Hoa Tiên, đảo Dừa cùng các bản làng của đồng bào Mường, Thái, tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Điểm nhấn của khu vực là Nhà máy Thủy điện Hòa Bình công trình được khởi công năm 1979, khánh thành năm 1994, có công suất 1.920 MW với 8 tổ máy, từng là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á trong thế kỷ XX.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình có quy mô khoảng 52.200 ha, được phát triển thành khu du lịch trọng điểm quốc gia với 6 phân khu chức năng, hướng tới quy mô gần 6.000 phòng lưu trú và đón khoảng 2,5-3 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2035. Trong đó, phân khu Hiền Lương - Thanh Bình - Vầy Nưa dự kiến phát triển khoảng 1.100 phòng khách sạn, còn phân khu Ngòi Hoa - Thung Nai - Suối Hoa sẽ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch với khoảng 3.000-3.100 phòng lưu trú.

Hồ Hòa Bình được định hướng trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình sẽ phát triển thành một trong 12 khu du lịch quốc gia của vùng, với sản phẩm chủ lực là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa Mường gắn với hệ sinh thái lòng hồ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang đẩy mạnh thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị. Nhiều tập đoàn đã đề xuất hoặc triển khai các dự án tại khu vực hồ Hòa Bình, tạo động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ và từng bước đưa nơi đây trở thành điểm đến nghỉ dưỡng tầm cỡ ở cửa ngõ Tây Bắc.