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HoREA đề xuất cho chủ đầu tư thu tiền đặt cọc 5% khi dự án chưa đủ điều kiện bán

| | Bất động sản

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

HoREA đề xuất cho phép chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc không quá 5% giá bán ngay từ giai đoạn dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc có thiết kế cơ sở được thẩm định, thay vì phải chờ đến khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Chủ đầu tư có thêm nguồn vốn, người mua được “chốt giá”

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề xuất sửa quy định về đặt cọc trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó đáng chú ý là cho phép chủ đầu tư thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản trong một số trường hợp dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo đề xuất, chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc đã có thiết kế cơ sở được cơ quan Nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

HoREA cho rằng thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, giá cho thuê mua bất động sản và số tiền đặt cọc sẽ được tính vào khoản thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Theo HoREA, quy định hiện tại trong dự thảo chỉ cho phép nhận đặt cọc khi dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chủ đầu tư gần như đã có thể ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với khách hàng, nên quy định riêng về đặt cọc 5% không thực sự cần thiết.

Hiệp hội đề xuất mở rộng thời điểm được nhận đặt cọc vì cho rằng khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc có thiết kế cơ sở được thẩm định và chủ đầu tư có giấy tờ về quyền sử dụng đất, doanh nghiệp đã bỏ ra nguồn vốn lớn để tạo lập quỹ đất, đồng thời đã trải qua những bước pháp lý quan trọng của dự án.

HoREA cho rằng việc cho phép nhận đặt cọc tối đa 5% ở giai đoạn này có thể bổ sung nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, đồng thời giúp chủ đầu tư thăm dò thị trường, đánh giá sức mua và thị hiếu khách hàng để điều chỉnh sản phẩm, tiến độ triển khai.

Ở chiều ngược lại, Hiệp hội nhận định đây cũng là cơ hội để khách hàng tiếp cận sản phẩm với “giá gốc” và được chốt giá bán, giá thuê mua ngay từ thời điểm đặt cọc.

Đáng chú ý, HoREA cho rằng việc cho phép đặt cọc ở giai đoạn này không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư có thể huy động vốn tùy ý. Theo đề xuất, dự án phải đáp ứng các điều kiện pháp lý nhất định và mức đặt cọc bị giới hạn ở không quá 5% giá bán, cho thuê mua .

Đề xuất thay đổi cách đặt cọc bất động sản

HoREA cũng đề nghị sửa quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, theo hướng cho phép các nhà đầu tư trong cùng một dự án được thỏa thuận ủy quyền cho một nhà đầu tư ký hợp đồng đặt cọc, bên cạnh hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Theo Hiệp hội, việc này phù hợp với thực tế nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn thuê các doanh nghiệp môi giới hoặc sàn giao dịch chuyên nghiệp thực hiện hoạt động bán sản phẩm.

Đề xuất của HoREA hiện nằm trong nhóm các kiến nghị sửa đổi dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), bên cạnh nhiều nội dung liên quan đến đất nền ngoài dự án, điều kiện chuyển nhượng dự án, bảo lãnh ngân hàng và hoạt động môi giới bất động sản.

Hân Dao

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