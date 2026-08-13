Sun Group sắp làm hơn 5.600 căn biệt thự, liền kề và chung cư tại “đảo Ngọc”

(Ảnh: Báo cáo ĐTM).

Theo báo cáo, tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc). Đến tháng 4/2026, dự án được duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với liên danh nêu trên.



Dự án Đảo Ngọc có tổng diện tích khoảng 162 ha, nằm trên địa bàn các phường Trương Quang Trọng và Cẩm Thành. Toàn bộ khu đất nằm biệt lập giữa sông Trà Khúc, cách quốc lộ 1A khoảng 930 m, cách đường Hoàng Sa khoảng 360 m, cách đường Trường Sa khoảng 488 m. Giữa khu đất có Đập dâng Trà Khúc - tuyến đường giao thông chính giúp kết nối Đảo Ngọc với hai bên bờ sông (đường Hoàng Sa và Trường Sa).

Hiện trạng dự án có gần 98 ha đất nông nghiệp và hơn 15 ha đất ở. Trên khu đất có khoảng 374 hộ dân đang sinh sống, khi triển khai sẽ di dời và bồi thường. Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí hơn 48 ha xây dựng nhà ở và hơn 54 ha đất hạ tầng xã hội.

Toàn dự án sẽ xây dựng 1.573 lô nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 70 - 90%. Trong đó xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 297 căn, phân lô 1.276 lô.

Nhà ở biệt thự sẽ có 585 lô cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 50 - 70%. Chung cư hỗn hợp có diện tích 4 ha, cao tối đa 15 tầng, cung cấp 1.948 căn hộ. Nhà ở xã hội có diện tích 9,9 ha, cao tối đa 5 tầng, cung cấp 1.530 căn hộ.

Các công trình hạ tầng xã hội sẽ có công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 20 tầng, cùng các công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, nhà văn hóa...

Theo quy hoạch giao thông được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng trục đường D16 rộng 24 m, kết nối đảo Ngọc với hai bờ sông Trà Khúc. Giao thông đối nội sẽ xây dựng một tuyến đường trục chính rộng 25 - 55 m.

Chủ đầu tư cho biết công tác giải phóng mặt bằng và giao đất sẽ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Công tác đầu tư xây dựng triển khai trong 2027 - 2033. Toàn dự án đi vào vận hành từ 2034. Tổng mức đầu tư 9.727 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 1.459 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với Quảng Ngãi đầu tháng 7, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group đã cập nhật tiến độ dự án Đảo Ngọc. Sun Group cho biết, dự án Đảo Ngọc Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và thông báo thu hồi đất. Doanh nghiệp đang thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 90 - 100 ha để khởi công vào cuối năm 2026.