VCRE hoàn thiện hệ sinh thái đối tác từ tài chính đến vận hành

Nếu sự xuất hiện của 7-Eleven bổ sung một tiện ích thương mại mang tính quốc tế ngay tại dự án, thì các thỏa thuận về quản lý vận hành và tài trợ khách hàng cho thấy cách VCRE tiếp cận một dự án "boutique" không dừng ở thiết kế, mà hướng đến toàn bộ hành trình sống và sở hữu của cư dân.

7-Eleven trở thành một phần của trải nghiệm sống "boutique"

Sau các cột mốc khởi công, khai trương Sales Gallery và chính thức giới thiệu The Westique Residences ra thị trường, VCRE tiếp tục hoàn thiện những mảnh ghép quan trọng để đưa triết lý "Boutique Living" từ định hướng phát triển thành những trải nghiệm cụ thể.

7-Eleven hiện là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn hàng đầu thế giới, với hơn 62.000 cửa hàng hiện diện tại 19 quốc gia. Việc đưa một thương hiệu bán lẻ tiện lợi có độ nhận diện toàn cầu vào ngay bên trong dự án trước hết mang lại sự thuận tiện cho cư dân, từ những nhu cầu mua sắm thường ngày, thực phẩm, đồ uống đến các dịch vụ thiết yếu ngay tại nơi ở. Tuy nhiên, với VCRE, giá trị của 7-Eleven không chỉ nằm ở yếu tố tiện lợi. Trong một dự án được định vị theo tinh thần "Boutique", mỗi thương hiệu xuất hiện đều cần phù hợp với tiêu chuẩn tổng thể về chất lượng, mức độ nhận diện và trải nghiệm mà dự án muốn mang đến. Vì vậy, sự hiện diện của 7-Eleven còn bổ sung thêm một thương hiệu quốc tế uy tín vào hệ sinh thái dịch vụ tại The Westique Residences, góp phần hoàn thiện hình ảnh của một dự án boutique cao cấp được đầu tư đồng bộ từ sản phẩm đến những trải nghiệm thường nhật.

Từ giải pháp tài chính, chất lượng vận hành đến giá trị dài hạn

Nếu 7-Eleven bổ sung giá trị cho trải nghiệm sống, thì sự tham gia của Ngân hàng Bản Việt, MB Bank và ACB lại hướng đến một khía cạnh quan trọng khác: tạo thêm sự chủ động cho khách hàng trong quá trình sở hữu dự án. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có nhiều biến động và người mua ngày càng thận trọng hơn với kế hoạch dòng tiền, việc VCRE hợp tác cùng các ngân hàng uy tín mang đến thêm nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. giúp khách hàng có thể cân đối lựa chọn theo tình hình tài chính và kế hoạch dòng tiền của riêng mình. Theo chính sách bán hàng được công bố, khách hàng chỉ thanh toán 30% đến thời điểm nhận nhà đối với hình thức không vay. Với khách hàng sử dụng hỗ trợ tín dụng ngân hàng, dự án áp dụng các phương án như hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc đến ngày bàn giao (tối đa 18 tháng), hoặc mức lãi suất cố định kèm chính sách ân hạn nợ gốc trong 30 tháng, tùy theo phương án vay, giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu. VCRE không chỉ tập trung vào việc phát triển sản phẩm, mà còn chú trọng đến cả hành trình giúp khách hàng tiếp cận và sở hữu dự án một cách thuận lợi.

Loạt ký kết chiến lược tại sự kiện Kick-off tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đối tác đồng hành cùng The Westique Residences.

Với một dự án boutique, trải nghiệm của cư dân không kết thúc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Chất lượng sống còn được quyết định bởi cách những không gian chung được vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ được duy trì và trải nghiệm cư dân được chăm sóc trong suốt quá trình sinh sống. Bên cạnh các giải pháp tài chính và tiện ích thương mại, việc Savills tham gia với vai trò tư vấn quản lý vận hành tiếp tục bổ sung một mảnh ghép quan trọng vào trải nghiệm sống của cư dân tại The Westique Residences.

Hoàn thiện một hệ sinh thái sống chuẩn "Boutique" theo cách của VCRE

The Westique Residences ra đời trong bối cảnh khu Tây TP.HCM đã nhiều năm tương đối thiếu nguồn cung căn hộ có định vị cao cấp, trong khi nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của cộng đồng cư dân hiện hữu ngày càng rõ rệt. Đây cũng chính là khoảng trống mà dự án hướng đến khi mang đến một lựa chọn mới ngay tại nơi cư dân đã quen thuộc, thay vì yêu cầu họ phải rời xa khu vực sinh sống hiện tại.

Tọa lạc tại mặt tiền Kinh Dương Vương - một trong những trục giao thông huyết mạch của khu Tây TP.HCM, The Westique Residences sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận khi nằm giữa hai ga metro tương lai với khoảng cách chỉ 5 phút đi bộ. Trên nền tảng vị trí đó, dự án được phát triển với quy mô giới hạn chỉ 99 căn, hướng đến một cộng đồng cư dân chọn lọc. Tinh thần "Boutique" được thể hiện trong cách VCRE tổ chức sản phẩm. Từ ngôn ngữ kiến trúc, không gian căn hộ đến hệ tiện ích, mỗi chi tiết đều được cân nhắc theo hướng tinh gọn nhưng đủ đầy. Những tiện ích như hồ bơi vô cực ứng dụng công nghệ điện phân muối, khu gym & yoga, jacuzzi, phòng chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, trạm sạc xe điện, hay Sky Park trên tầng thượng cùng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống theo chiều sâu.

The Westique Residences sở hữu quy mô giới hạn 99 căn tại mặt tiền Kinh Dương Vương, được phát triển theo định hướng Boutique

Từ việc một thương hiệu quốc tế như 7-Eleven trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày, các ngân hàng mang đến những giải pháp sở hữu linh hoạt, đến việc Savills đồng hành trong định hướng quản lý vận hành, mỗi hợp tác đều hướng về cùng một mục tiêu: đưa The Westique Residences trở thành một không gian sống được chăm chút trọn vẹn từ lúc khách hàng lựa chọn sở hữu cho đến khi chính thức trở về nhà.