Đề xuất ưu đãi cho cá nhân xây nhà trọ cho thuê

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), loại hình khu nhà trọ phát triển mạnh tại các đô thị, địa phương có tốc độ công nghiệp hóa cao và các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng.

Riêng tại TP.HCM cũ, có hơn 60.470 khu nhà trọ với hơn 560.000 phòng cho thuê dài hạn, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 1,4 triệu người. Tại Bình Dương cũ, khoảng 1,2 triệu người nhập cư, trong đó đa số thuê phòng tại các khu nhà trọ để ở.

Từ thực tế này, HoREA cho rằng bên cạnh mô hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân (thường được gọi là chung cư mini), cần bổ sung trường hợp cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều phòng để cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

HoREA kiến nghị bổ sung quy định vào dự thảo Luật Nhà ở, theo đó cá nhân đầu tư nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ có nhiều phòng để cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê dài hạn được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Theo đề xuất, chính sách này nhằm khuyến khích thêm nguồn lực từ cá nhân tham gia phát triển nhà cho thuê, đồng thời đưa loại hình nhà trọ nhiều phòng và nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ vào khuôn khổ quản lý rõ ràng hơn.

HoREA cũng đề nghị quy định rõ việc cá nhân xây dựng nhà nhiều phòng cho thuê phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện liên quan theo quy định.

Hiệp hội cho rằng nếu không bổ sung chính sách, nguồn lực từ cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia phát triển các khu nhà trọ, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ cho người lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư thuê dài hạn có thể bị bỏ sót.