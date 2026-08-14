Đà Nẵng duyệt quy hoạch khu du lịch 164 ha, có bến thuyền và khu nghỉ dưỡng cao cấp

Khu vực hạ lưu sông Cu Đê thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Sơn, Báo Đà Nẵng)

Theo CTTĐT TP Đà Nẵng, khu vực quy hoạch có quy mô 164 ha nằm tại phường Hải Vân, thuộc phân khu sinh thái phía tây thành phố.

Trong tổng diện tích 164 ha, đất dịch vụ du lịch chiếm hơn 30 ha, đất giao thông hơn 11 ha, mặt nước ao đầm và sông suối hơn 25 ha, còn lại là đất cây xanh chuyên dụng, công cộng. Mật độ xây dựng gộp toàn khu tối đa 20%.

Dự án có chức năng là phân khu sinh thái, trọng tâm phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dã ngoại, khám phá, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Dự án có ba khu chức năng chính. Khu A bố trí tại khu vực bằng phẳng giáp sông Cu Đê, gồm trung tâm đón tiếp, bến thuyền, dịch vụ công cộng và thương mại.

Khu B dọc suối Khe Ram, tập trung các mô hình glamping, trekking, tắm suối và du lịch cộng đồng.

Khu C nằm sâu trong thung lũng phía Tây Bắc, ưu tiên các khu nghỉ dưỡng cao cấp, yên tĩnh.

Quy hoạch xác định quy mô lao động khoảng 500 người, dân số quy đổi khoảng 1.000 người và không bố trí dân cư thường trú.

Về giao thông, quy hoạch điều chỉnh tuyến đường ADB5 chạy dọc bờ sông Cu Đê với quy mô mặt cắt 22,5m; đồng thời bố trí các tuyến giao thông nội bộ, bến thủy nội địa và kết nối với hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Bến thủy nội địa được quy hoạch trên bờ sông Cu Đê, phục vụ định hướng phát triển du lịch đường thủy trên tuyến sông Cu Đê - Trường Định.