Diễn biến mới nhất của siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed đầu tư

Theo Cổng TTĐT TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã kiểm tra thực tế tại khu tái định cư Đèo Gai, phường Nhị Chiểu; khu vực ga Ninh Xá, phường Bắc An Phụ; khu vực bắt đầu đón tuyến từ hướng Bắc Ninh và nghe các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao.

Theo báo cáo, phạm vi giải phóng mặt bằng phần đất dành cho đường sắt, bao gồm hành lang và nhà ga, khoảng 212,35 ha. UBND thành phố đã phê duyệt 5 dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại 5 xã, phường, với tổng chiều dài 33,13 km, diện tích thu hồi 211,76 ha và tổng mức đầu tư hơn 2.561 tỷ đồng.

Đến nay, công tác trích đo, trích lục bản đồ địa chính cơ bản hoàn thành. Các địa phương đã phê duyệt 32/32 mảnh trích đo bản đồ, gồm xã Hợp Tiến 1 mảnh, phường Bắc An Phụ 9 mảnh, phường Nhị Chiểu 12 mảnh, phường Lê Đại Hành 6 mảnh và xã Trần Phú 4 mảnh.

(Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng).

Công tác thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được các địa phương tập trung triển khai. Tại xã Trần Phú, đã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1 và đợt 2; kiểm đếm đất nông nghiệp tại 3/6 thôn và đất ở tại 1/4 thôn. Phường Nhị Chiểu đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 977 hộ, tổ chức và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 195 hộ, với tổng số tiền hơn 86,39 tỷ đồng.

Tại phường Bắc An Phụ, địa phương đã tổ chức họp dân và ban hành thông báo thu hồi đất đối với 200 hộ. Phường Lê Đại Hành đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 466 hộ, tổ chức và dự kiến kiểm kê từ ngày 11/8. Xã Hợp Tiến đã kiểm kê toàn bộ 74/74 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, đồng thời rà soát nguồn gốc đất, nhân khẩu để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến công khai phương án trước ngày 16/8.

Về công tác tái định cư, tổng nhu cầu dự kiến khoảng 833 hộ, trong đó xã Trần Phú khoảng 360 hộ, phường Lê Đại Hành khoảng 200 hộ, phường Bắc An Phụ khoảng 50 hộ và phường Nhị Chiểu khoảng 223 hộ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đang khảo sát, lập quy hoạch xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi các khu tái định cư; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 989 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hồ sơ dự kiến trình thẩm định ngày 20/8, phê duyệt dự án ngày 15/9 và khởi công trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo, phấn đấu bảo đảm tiến độ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trên địa bàn Hải Phòng.