Vì sao khu đất hơn 4.000 m2 tại phường An Lạc của Địa ốc Gia Long bị thu hồi?

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc thu hồi khu đất 4.086,1m2 tại phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ), nay là phường An Lạc của Công ty CP Đầu tư Phát triển địa ốc Gia Long (Địa ốc Gia Long) do vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, UBND TP quyết định thu hồi khu đất nói trên của Địa ốc Gia Long, được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT05118 ngày 28/01/2011 cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (sau đó được Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh chuyển nhượng cho Địa ốc Gia Long).

Lý do thu hồi đất là vì người sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn theo quy định, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thực hiện quyền đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng không thực hiện theo quy định; việc xác định hành vi vi phạm được căn cứ trên Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 07/3/ 2025 và hồ sơ quản lý đất đai có liên quan.

UBND TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của việc đề xuất theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quyết định thu hồi đất; theo dõi việc bàn giao khu đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổng hợp, báo cáo UBND TP theo quy định.

Địa ốc Gia Long chấp hành việc bàn giao đất trong thời hạn quy định; phối hợp với cơ quan nhà nước trong quá trình tổ chức thu hồi đất; thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với khu đất nêu trên (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, Thuế TP.HCM kiểm tra, xác định, truy thu (nếu có) các nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải thực hiện; thông báo kết quả cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi; Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố thực hiện việc thu hồi, chỉnh lý hoặc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật...

Việc quản lý, khai thác và sử dụng khu đất sau khi thu hồi được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trước mắt giao UBND phường An Lạc quản lý tạm thời cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng theo quy định.