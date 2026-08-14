Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô bao nhiêu?

Nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gia đình từ 4 - 6 thành viên. Tuy nhiên, phần móng, hệ mái Nhật và gara khiến tổng diện tích tính chi phí lớn hơn diện tích mặt sàn.

Đặc điểm nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô

Nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 100m² thường có tổng diện tích sàn khoảng 200m², chưa tính phần móng, mái và các hạng mục phụ trợ. Với thiết kế có gara, diện tích xây dựng thực tế có thể tăng thêm khoảng 20-30m² tùy cách bố trí.

Nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có thể tổ chức công năng tương đối linh hoạt. Tầng 1 thường gồm phòng khách, bếp, phòng ăn, một phòng ngủ hoặc phòng làm việc và gara. Tầng 2 có thể bố trí các phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung và ban công.

Hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải, các lớp mái xếp cân đối, tạo vẻ thanh thoát cho ngôi nhà.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô khoảng bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường được tính theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích tính xây dựng gồm diện tích sàn các tầng, phần móng, mái và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Cụ thể, móng băng thường được tính tương đương khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc được tính khoảng 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn. Gara nằm trong nhà (tầng trệt/tầng nổi) tính 100% diện tích sàn xây dựng. Gara làm bán hầm (tầng bán hầm) tính hệ số quy đổi khoảng 150% - 200% diện tích.

Nhà mái Nhật 2 tầng có gara ô tô. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô 30m², sử dụng móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 100 x 100% = 100m²

Diện tích sàn tầng 2: 100 x 100% = 100m²

Diện tích móng: 100 x 50% = 50m²

Diện tích gara: 30 x 100% = 30m²

Diện tích mái Nhật: 100 x 70% = 70m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi: 350m²

Trường hợp đơn giá xây dựng trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô ước tính là:

350m² x 8 triệu đồng/m² = 2,8 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô ước tính là:

350m² x 4,2 triệu đồng/m² = 1,47 tỷ đồng

Lưu ý, trên đây là mức dự toán sơ bộ, chưa phải báo giá cố định. Nếu sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế mái cầu kỳ, cửa loại tốt hoặc đầu tư nội thất đồng bộ, tổng chi phí có thể cao hơn.