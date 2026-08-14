Dự án khu dân cư 700 tỷ đồng dang dở sau quyết định thu hồi đất

UBND TP Huế vừa ban hành Thông báo số 292/TB-UBND về việc thu hồi đất Khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà (nay thuộc phường Hương Trà, TP Huế) hay còn có tên gọi là dự án Regal Capital Huế do Liên danh Công ty Cổ phần Regal Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Theo nội dung thông báo của UBND TP Huế, thu hồi diện tích 107.378,7 m2 (một trăm lẻ bảy nghìn ba trăm bảy tám phẩy bảy mét vuông) tọa lạc tại phường Tứ Hạ và Hương Văn, thị xã Hương Trà cũ (nay là phường Hương Trà, TP Huế). Lý do thu hồi đất là vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

UBND TP Huế yêu cầu, liên danh Công ty Cổ phần Regal Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, các chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) có thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này để thực hiện các thủ tục có liên quan và bàn giao mặt bằng cho nhà nước quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Sau gian trên, nhà nước sẽ ban hành quyết định thu hồi đất. Trường hợp Liên danh Công ty Cổ phần Regal Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, các chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không chấp hành quyết định thu hồi đất sẽ bị cưỡng chế.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khi bị UBND TP Huế ra thông báo thu hồi đất, toàn bộ dự án Regal Capital Huế án binh bất động, mọi hoạt động xây dựng được dừng lại, bên trong một số vật liệu như cống bi bỏ ngổn ngang.

Một khu vực trong dự án được đào thành một hố và rải sắt nay đọng nước, sắt hoen rỉ và cỏ dại mọc kín xung quanh.

Tại một số khu vực bên trong dự án, rác thải, phế liệu và vật liệu xây dựng xuất hiện xen giữa cây cỏ mọc dày.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện liên danh chủ đầu tư dự án (Regal Group) cho biết, sau khi nhận được thông báo thu hồi đất dự án kể trên của UBND TP Huế, đơn vị làm việc với thành phố để chấm dứt dự án. Theo Regal Group, việc UBND TP Huế ban hành thông báo thu hồi đất là thủ tục hành chính diễn ra sau khi liên danh chủ đầu tư chủ động gửi công văn đề nghị tạm ngừng và xem xét điều kiện chấm dứt hợp đồng. Quyết định này được đưa ra sau nhiều lần kiến nghị tháo gỡ vướng mắc không đạt kết quả.

Regal Group cho rằng, khó khăn cốt lõi của dự án xuất phát từ sự chậm trễ trong công tác giao đất và định giá đất, dẫn đến sự thay đổi hoàn cảnh cơ bản ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư. Trong suốt thời gian qua, liên danh chủ đầu tư liên tục có các văn bản giải trình. Trước thông báo thu hồi đất, liên danh đề nghị UBND TP Huế và các sở ban ngành liên quan xem xét giải quyết theo 2 phương án.

Cụ thể, liên danh chủ đầu tư đề nghị cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và tính toán lại tiền sử dụng đất ở mức hợp lý, tiệm cận với thông số của hồ sơ dự thầu ban đầu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho liên danh tiếp tục triển khai dự án. Trong trường hợp không thể điều chỉnh lại mức giá, liên danh chấp thuận việc bàn giao lại mặt bằng cho nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chức năng có phương án hoàn trả lại toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp hợp pháp đầu tư vào dự án cho đến thời điểm hiện tại.

Dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn được khởi công xây dựng vào đầu tháng 9/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; trong đó gần 600 tỷ đồng chi phí xây dựng các hạng mục gồm công trình dịch vụ thương mại, nhà ở thương mại, nhà ở liền kề và nhà biệt thự; thời gian hoàn thành dự án trong 3 năm.

Ngày 1/8/2025, UBND TP Huế ban hành quyết định quy định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho chủ đầu tư dự án. Sau đó, Thuế TP Huế có thông báo và đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất nhưng do chủ đầu tư dự án chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn nên TP Huế ban hành thông báo thu hồi đất.