Hera Group tâm huyết kiến tạo di sản mới cho thành phố biển Quy Nhơn

Với The Hera Resort, Hera Group đang theo đuổi một định hướng vượt ra ngoài khái niệm về một khu nghỉ dưỡng cao cấp – đó là kiến tạo một điểm đến đa trải nghiệm mang bản sắc riêng, góp phần ghi dấu một diện mạo mới cho du lịch nghỉ dưỡng Quy Nhơn - thành phố biển 3 lần vinh dự nhận giải thưởng "Đô thị Du lịch sạch ASEAN"

Nền tảng vững chắc cho một dự án mang tầm biểu tượng

Công ty cổ phần Hera Quy Nhơn (Hera Group) - chủ đầu tư The Hera Resort được hình thành trên nền tảng tài chính vững chắc cùng năng lực thực thi thực tế bởi hai công ty liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư MST (MST Invest) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina 2 (VINA2) cùng các cổ đông sáng lập. Lấy sự chuyên tâm làm kim chỉ nam, doanh nghiệp tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án trọng điểm The Hera Resort, với cam kết đảm bảo chất lượng xây dựng, tiến độ và giá trị bền vững cho khách hàng.

Trong đó, MST Invest là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản với danh mục dự án trải dài trên nhiều địa phương như An Bình Riverside, Imperia Grand Plaza Đức Hòa hay Him Lam Điện Biên... cho thấy năng lực phát triển sản phẩm đa dạng cũng như kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều đối tác lớn trong lĩnh vực bất động sản.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina 2 (VINA2) – doanh nghiệp có hơn 55 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, từng tham gia triển khai hàng trăm công trình dân dụng, công nghiệp và nhiều dự án bất động sản trên cả nước. Sự kết hợp giữa năng lực đầu tư và kinh nghiệm thi công tạo nên nền tảng vững chắc để Hera Group hiện thực hóa những dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng.

Cùng với việc sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, doanh nghiệp còn kế thừa hệ thống quản trị, kinh nghiệm triển khai và uy tín được tích lũy qua nhiều năm hoạt động của các cổ đông sáng lập. Đây không chỉ là lợi thế về nguồn lực, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới những công trình có giá trị bền vững.

Không chỉ vậy, Hera Group còn bắt tay hợp tác với Công ty TNHH Kiến trúc RWH, là công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng tại Nhật Bản và CTCP Tư vấn xây dựng Tín An với 16 năm kinh nghiệm, là đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát cho hàng trăm công trình trên khắp cả nước. Việc lựa chọn đối tác thiết kế quốc tế và có nhiều năm kinh nghiệm đã phản ánh tham vọng của Hera Group trong việc tạo ra một sản phẩm có giá trị vượt lên trên một dự án nghỉ dưỡng thông thường. Với chủ đầu tư, một công trình nghỉ dưỡng có thể tạo sức hút ở thời điểm ra mắt, nhưng để trở thành một dự án mang tính biểu tượng và có giá trị bền vững theo thời gian cần có bản sắc, chất lượng và khả năng tạo dấu ấn đối với điểm đến.

Hera Group và khát vọng kiến tạo di sản mới tại Quy Nhơn

Giữa nhiều địa phương ven biển, Hera Group lựa chọn Quy Nhơn không chỉ bởi dư địa tăng trưởng du lịch mà còn bởi những giá trị tự nhiên hiếm có được gìn giữ đến hôm nay. Sở hữu đường bờ biển dài, làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển đa dạng cùng nhiều bãi tắm, ghềnh đá và bán đảo còn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, Quy Nhơn nhiều năm qua được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện của cá voi tại vùng biển Quy Nhơn được xem là chỉ dấu tích cực về chất lượng môi trường và hệ sinh thái biển, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch xanh và nghỉ dưỡng cao cấp.

Quy Nhơn ngày càng khẳng định là một điểm đến du lịch xanh

Không chỉ sở hữu lợi thế thiên nhiên, Quy Nhơn còn đang bước vào giai đoạn bứt phá về hạ tầng. Cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường ven biển, cảng biển, sân bay Phù Cát với công suất khai thác ngày càng tăng đang mở rộng khả năng kết nối liên vùng. Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dư địa phát triển còn lớn đã tạo nên nền tảng để Hera Group lựa chọn nơi đây làm điểm khởi đầu cho khát vọng kiến tạo một biểu tượng nghỉ dưỡng mới – không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tọa lạc trên quỹ đất rộng 16,62 ha tại tuyến Quốc lộ 1D, The Hera Resort sở hữu địa thế hiếm có "tựa sơn hướng hải", ôm trọn tầm nhìn Vịnh Tiên. Dự án phát triển các dòng sản phẩm: The Helios Signature: 68 căn, The Selene Collection: 75 căn, Hera Marina: 7 căn, The Athena Ocean: 700 căn, được bàn giao hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5* nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú cho những khách hàng cao cấp.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở triết lý phát triển tôn trọng địa hình tự nhiên. Thay vì can thiệp mạnh vào triền núi, chủ đầu tư lựa chọn đưa kiến trúc Santorini nhiệt đới hòa quyện với cảnh quan biển và rừng, tạo nên một tổng thể nghỉ dưỡng độc bản.

Kiến trúc Santorini nhiệt đới mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng độc bản

Khi những không gian thiên nhiên nguyên bản ngày càng trở nên quý giá, nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt ngày một tăng lên, một dự án được phát triển với tầm nhìn dài hạn, biết hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên sẽ có cơ hội tạo nên giá trị vượt ra ngoài phạm vi của một dự án nghỉ dưỡng. Với Hera Group, The Hera Resort chính là hành trình kiến tạo một điểm đến mang dấu ấn khác biệt – nơi thiên nhiên được tôn trọng, trải nghiệm được nâng tầm và những giá trị bền vững được lưu giữ theo thời gian.

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