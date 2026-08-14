AHS Property chính thức phân phối dự án Le Parc Place - ParkCity Hanoi

AHS Property trở thành đại lý phân phối chiến lược Le Parc Place

Sáng ngày 11/08/2026, Tại khu đô thị ParkCity Hanoi đã diễn ra Lễ công bố và trao giấy chứng nhận Đại lý phân phối chính thức dự án Le Parc Place, quy tụ các tên tuổi đơn vị uy tín trên thị trường. Trong đó AHS Property vinh dự là một trong những đối tác phân phối chính thức dự án, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng hợp tác với các thương hiệu Chủ đầu tư uy tín, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực đồng hành cùng những dự án bất động sản cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh những chia sẻ ấn tượng của Chủ đầu tư ParkCity Hanoi, sự kiện còn đưa tới một chương trình Talkshow hữu ích, nơi lãnh đạo các đơn vị phân phối cùng đối thoại, chia sẻ những góc nhìn đa chiều. Phiên thảo luận đi sâu vào nhiều vấn đề thực tiễn như sự thay đổi trong nhu cầu sở hữu nhà ở của khách hàng hiện nay, lợi thế dài hạn của những dự án nằm trong khu đô thị hoàn chỉnh so với các công trình phát triển đơn lẻ. Từ những góc nhìn thị trường và kinh nghiệm thực tiễn của các diễn giả, đội ngũ chuyên viên kinh doanh có thêm cơ sở để nhìn nhận Le Parc Place một cách toàn diện hơn, thấu hiểu giá trị khác biệt của sản phẩm, đồng thời củng cố năng lực tư vấn trước khi bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh.

Thành lập từ năm 2021, AHS Property từng bước củng cố nền tảng kinh doanh, xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và khẳng định dấu ấn trên thị trường. Trên hành trình không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp đã liên tiếp được vinh danh Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam trong hai năm 2025 và 2026 - dấu mốc ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong quá trình phát triển.

Với kinh nghiệm thực tiễn cùng sự am hiểu sâu sắc phân khúc bất động sản cao cấp nội đô, AHS Property được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả thế mạnh triển khai, đưa Le Parc Place tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu và gia tăng sức lan tỏa trên thị trường.

Le Parc Place - mang trải nghiệm "Parkfront Living" vào nhịp sống đô thị

Tọa lạc tại trung tâm ParkCity Hanoi, Le Parc Place được phát triển trên quỹ đất rộng 1,7 ha, cung cấp 802 căn hộ và sky villa. Dự án được định vị ở phân khúc cao cấp, hướng tới phong cách sống tinh tế và cân bằng, nơi kiến trúc hiện đại, tiện nghi cao cấp và thiên nhiên được kết nối hài hòa. Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua câu chuyện "Parkfront Living" - "Sống bên công viên", với tầm nhìn trực diện công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 ha, đưa cảnh quan xanh và mặt nước trở thành một phần của trải nghiệm thường nhật. Trong bối cảnh không gian xanh ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nơi an cư, lợi thế này góp phần định hình dấu ấn riêng cho Le Parc Place như một biểu tượng sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên ngay giữa lòng Hà Nội.

Le Parc Place - mang trải nghiệm "Parkfront Living" vào nhịp sống đô thị

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, Le Parc Place chú trọng tính riêng tư với mật độ chỉ khoảng 7-10 căn hộ mỗi tầng, đồng thời tích hợp hơn 50 tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sinh hoạt, vận động đến thư giãn và chăm sóc sức khỏe tại tầng 5 và tầng 15. Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên tại ParkCity Hanoi áp dụng hệ thống đỗ xe cơ khí hai tầng, với mỗi căn hộ được phân bổ tối thiểu một chỗ đỗ xe định danh và các căn sky villa có tới ba vị trí riêng, gia tăng sự thuận tiện trong trải nghiệm sống hàng ngày.

Giá trị sống tiếp tục được mở rộng nhờ hệ sinh thái hiện hữu của ParkCity Hanoi với Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH), ParkCity Club Hanoi, trung tâm thương mại The Linc cùng hệ thống công viên và tiện ích cộng đồng. Đồng thời, lợi thế tiếp cận Metro Cát Linh – Hà Đông, BRT Yên Nghĩa – Kim Mã và các trục giao thông huyết mạch giúp cư dân kết nối thuận tiện tới những khu vực trọng điểm của Thủ đô.

Hội tụ những lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối, hệ sinh thái đô thị đồng bộ cùng tiện ích đa tầng, Le Parc Place tạo dấu ấn với những giá trị thực, trùng khớp với nhu cầu của lớp khách hàng tinh hoa, đề cao sự riêng tư, cân bằng trong nhịp sống đô thị. Đại diện AHS Property nhận định, với nền tảng sản phẩm khác biệt đã được định hình rõ nét, cộng hưởng cùng năng lực triển khai của các đơn vị phân phối uy tín, Le Parc Place sẽ nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực và trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường bất động sản cao cấp phía Tây Hà Nội.

AHS Property, Đơn vị phân phối chính thức dự án Le Parc Place - Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – ParkCity Hanoi.

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