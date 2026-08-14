Sunshine tri ân 10 năm thành lập với Voucher thanh toán tối đa 20% BĐS mới: bùng nổ giao dịch chỉ sau 10 ngày

Đây là một trong những chính sách tri ân có quy mô lớn bậc nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay, cho phép khách hàng tích lũy quyền lợi từ các giao dịch trước đó và sử dụng để thanh toán các sản phẩm BĐS mới.

Không mất nhiều thời gian để chương trình tạo hiệu ứng trên thị trường. Chỉ sau 10 ngày kể từ thời điểm Voucher NobleX Point được ghi nhận vào tài khoản khách hàng trên NobleX App, Sunshine Group đã ghi nhận gần 500 tỷ đồng giá trị giao dịch sử dụng Voucher, tính riêng tại ba dự án trọng điểm gồm Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences và Noble Crystal Riverside.

Con số đặc biệt gây chú ý khi phần lớn giao dịch thuộc nhóm BĐS có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng - phân khúc vốn được đánh giá có tốc độ ra quyết định ngày càng thận trọng trong bối cảnh hiện nay.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc bàn giao kèm thủ tục sổ đỏ nhanh chóng. Đây là 1 trong 3 dự án ghi nhận giao dịch sử dụng Voucher NobleX Point nhiều nhất thời gian qua

Theo ghi nhận, nhiều khách hàng thân thiết đang sử dụng Voucher NobleX Point để tiếp tục sở hữu thêm BĐS trong hệ sinh thái Sunshine – NobleX, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm. Điều này cho thấy chương trình tri ân không chỉ tạo hiệu ứng về mặt tài chính mà còn phản ánh mức độ gắn kết ngày càng lớn của cộng đồng khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Từ khách hàng cũ đến cộng đồng tinh hoa mới: Voucher NobleX Point tạo lực hút đáng chú ý

Theo nhiều chuyên gia, với những BĐS cao cấp có giá trị lớn, một chương trình ưu đãi đơn thuần hiếm khi là yếu tố quyết định. Yếu tố quan trọng hơn là niềm tin đã được hình thành sau quá trình trải nghiệm thực tế từ cộng đồng khách thân thiết của Sunshine Group.

“Ngay khi Voucher NobleX Point được ghi nhận vào tài khoản trên NobleX App, gia đình tôi quyết định xuống tiền ngay một căn nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences”, anh Hoàng Dũng, một khách hàng cũ của Sunshine tại Ciputra cho biết. Theo anh, dù voucher gần 2 tỷ đồng là một lợi thế đáng kể về tài chính, quyết định mua thêm của gia đình chủ yếu đến từ những trải nghiệm tích cực với các sản phẩm Sunshine trước đó, bao gồm vị trí dự án, chất lượng xây dựng đến tiêu chuẩn bàn giao đều vượt trội rõ rệt so với mặt bằng chung của thị trường.

Theo một lãnh đạo kinh doanh, ngay sau khi chương trình tri ân được kích hoạt, các sàn giao dịch ghi nhận làn sóng đông đảo khách hàng chủ động liên hệ để tìm hiểu và lựa chọn thêm sản phẩm trong hệ sinh thái Sunshine – NobleX. "Điểm khác biệt của nhóm khách hàng thân thiết là họ đã có trải nghiệm thực tế với sản phẩm, từ chất lượng xây dựng, tiến độ đến vận hành. Bản thân Voucher NobleX Point đã rất hấp dẫn và khi được áp dụng cùng các chính sách hiện hành sẽ càng giúp khách hàng tối ưu bài toán tài chính hơn, đặc biệt ở phân khúc BĐS giá trị lớn," vị này chia sẻ.

Chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay của Sunshine Group

Theo Sunshine Group, khách hàng thân thiết đã mua các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside….sẽ được tặng Voucher NobleX Point tương ứng lên tới 10% giá trị BĐS theo hợp đồng gốc (áp dụng với các Khách hàng đã mua trước ngày 30/07/2026).



Khách hàng thân thiết đã mua các dự án trong danh mục quy định của Sunshine Group được tri ân bằng Voucher NobleX Point tương ứng lên tới 10% giá trị BĐS theo hợp đồng gốc (Ảnh: Noble Palace Long Bien)

Đặc biệt, voucher có thể được cộng dồn từ nhiều hợp đồng gốc vào cùng một tài khoản trên NobleX App; chuyển tặng cho người thân và áp dụng đồng thời với các chính sách bán hàng hiện hành cũng như nhiều hình thức thanh toán, giúp gia tăng tổng giá trị ưu đãi và tối ưu hiệu quả tài chính cho khách hàng khi tiếp tục sở hữu BĐS mới trong hệ sinh thái Sunshine – NobleX.

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là Voucher NobleX Point có thể được sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới, theo quy định cụ thể của từng dự án. Phần voucher chưa sử dụng hết sẽ tiếp tục được bảo lưu trong thời hạn hiệu lực để sử dụng cho các giao dịch sau, theo quy định của chương trình. Chính sách sử dụng VoucherNobleX Point áp dụng cho các giao dịch mới đến hết ngày 31/12/2026, hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết quỹ căn.

Voucher NobleX Point có thể được sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới trong hệ sinh thái Sunshine - NobleX, theo quy định cụ thể của từng dự án (Ảnh: Noble Crystal Riverside)

Danh mục hiện áp dụng gồm Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble West Lake Ha Noi. Theo Sunshine Group, danh sách dự án sẽ tiếp tục được cập nhật theo từng giai đoạn.

Khách hàng của Sunshine Group có thể tải, đăng ký và trải nghiệm ứng dụng NobleX App ngay tại địa chỉ https://noblex.vn/qr để không bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị tài sản với những chính sách mới nhất đang được Sunshine Group công bố trên nền tảng này.