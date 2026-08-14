Hạ tầng khu Tây TP.HCM hoàn thiện, bất động sản nhà phố hút khách

Hàng loạt công trình hoàn thiện và mở rộng

Thị trường bất động sản quý II/2026 ghi nhận khu Tây TP HCM là điểm sáng đáng chú ý nhờ hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình hoàn thiện giao thông liên vùng. Tiến độ của các dự án vành đai, cao tốc và trục hướng nội đô TP HCM đang được đẩy nhanh, tạo nền tảng cho an cư, bứt phá giá trị và kéo theo dịch chuyển dòng vốn đầu tư về khu vực này.

Nổi bật ở khu Tây là Vành đai 3, kết nối TP HCM với Long An, Đồng Nai và Bình Dương cũ. Tuyến vành đai dài 76,34 km, quy mô 8 làn xe với tốc độ thiết kế 100 km/h và hiện đạt khoảng 78% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, Vành đai 3 sẽ thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay.

Kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 3 là cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài 58 km, vốn đầu tư gần 29.000 tỷ đồng, thiết kế 4 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp. Đây cũng được xem như "trục xương sống" Đông - Tây của thành phố, giúp san sẻ lưu lượng với cao tốc TP HCM - Long Thành. Với kế hoạch dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 9/2026, thời gian đi lại từ phía Tây TP HCM đến Long Thành chỉ mất khoảng 40-45 phút, rút ngắn hơn một giờ so với hành trình cũ. Đặc biệt, nút giao Mỹ Yên (nối vành đai 3 - cao tốc Bến Lức - Long Thành - cao tốc TP HCM - Trung Lương) cũng sẵn sàng đưa vào khai thác.

Vành đai 3 đạt khoảng 78% tiến độ, dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến trong năm 2026, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Thuận Văn)

Bên cạnh các dự án trọng điểm, mạng lưới giao thông khu vực Bình Chánh cũng ghi nhận bước tiến lớn khi các trục đường chính như Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, Trần Văn Giàu và Quốc lộ 1A liên tục được nâng cấp, mở rộng. Cụ thể, đường Vĩnh Lộc sẽ được mở rộng lên 30m với 4 làn xe, đường Nguyễn Thị Tú (đoạn nối từ quốc lộ 1 đến đường Vĩnh Lộc) sẽ mở rộng lên 40m. Đây cũng là tuyến đường quan trọng kết nối với Lê Trọng Tấn, TTTM Aeon Tân Phú và Sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, tuyến Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) mở rộng lộ giới lên 40m, mang đến sự thuận tiện đi lại cho cư dân khu vực. Báo cáo Q2/2026 từ Batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, 36% người mua nhà sẵn sàng chi thêm 5% – 10% ngân sách để sở hữu bất động sản kề cận các công trình hạ tầng trọng điểm

Với những "tín hiệu xanh" từ hạ tầng khu Tây TP HCM, 2026 chính là thời điểm mà các nhà đầu tư cần đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trước khi bước vào chu kỳ tăng giá. Nằm ngay giao lộ giữa Đường Trần Văn Giàu và Vĩnh Lộc, cũng như chỉ cách Vành đai 3 vỏn vẹn 5 phút di chuyển, The Meadow là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng này.

The Meadow sở hữu vị trí kết nối thuận tiện các hạ tầng trọng điểm phía Tây TP HCM

The Meadow - "Nước cờ đẹp" khi nhắm chọn Khu vực Bình Chánh

The Meadow là khu nhà phố và biệt thự tại khu vực Tân Vĩnh Lộc (thuộc Bình Chánh cũ) được kiến tạo bởi nhà phát triển bất động sản quốc tế Gamuda Land. Hiện tại, The Meadow đã hoàn thiện và hoàn thành đợt bàn giao đầu vào quý 1/2026. Vì thế, nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về mặt pháp lý sở hữu.

The Meadow sở hữu không gian xanh rộng lớn, với diện tích công viên lên đến 4.067 m² cùng mật độ cây và mật độ xây dựng chỉ 37.2%, cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành và môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Dự án đạt chứng chỉ LOTUS Core & Shell về công trình xanh uy tín tại Việt Nam, với các tiêu chí gồm: năng lượng, nước, vật liệu và tài nguyên, sức khỏe và tiện nghi, vị trí và môi trường, quản lý, hiệu năng vượt trội. Hệ tiện ích đa dạng cũng giúp nâng cao đời sống tinh thần của cư dân như sân bóng rổ, sân tập gym, khu BBQ, trường mẫu giáo (sắp khởi công), và đặc biệt là clubhouse gồm hồ bơi điện phân muối, phòng gym, phòng tập yoga và quán cà phê ấm cúng.

Sẵn sàng bàn giao ngay, The Meadow trở thành tâm điểm an cư và đầu tư tại Khu Tây TP HCM

Clubhouse với hồ bơi điện phân muối và nhiều tiện ích sức khỏe cho cư dân

Cư dân The Meadow còn hưởng lợi từ hệ tiện ích hiện hữu xung quanh nhờ vị trí có khả năng kết nối đến các cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và chợ. Trong đó, yếu tố tiệm cận các trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 góp phần gia tăng sức hút với nhóm khách hàng như đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân sự làm việc trong lĩnh vực y tế tại khu vực lân cận.

Hiện tại, Gamuda Land đang triển khai nhiều phương thức thanh toán phù hợp với từng kế hoạch tài chính: Thanh toán chuẩn ưu đãi 1%, Thanh toán nhanh ưu đãi 5%, hoặc Vay ngân hàng với hỗ trợ lãi suất lên đến 11,5%/năm trong tối đa 24 tháng, đồng thời ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng theo quy định ngân hàng.

Đáng chú ý, chính sách giãn thanh toán đến 36 tháng giúp người mua giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu sở hữu. Đây là lợi thế quan trọng với những khách hàng đang tìm kiếm tài sản hiện hữu, pháp lý rõ ràng và có lộ trình tài chính đủ linh hoạt cho cả mục tiêu an cư lẫn tích lũy dài hạn.

Giai đoạn 2026 được xác định là thời điểm vàng để sở hữu The Meadow với các chính sách ưu đãi đặc biệt, trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới dựa trên các động lực đã rõ ràng từ thị trường và hạ tầng.