Khải Minh Land hợp tác cùng Hướng Việt Properties, chính thức phân phối Palm River

Đây là một trong những hạng mục quan trọng tại Lễ Khởi Động dự án Palm River diễn ra ngày 12/8 vừa qua tại TP.HCM. Ngoài sự hiện diện của chủ đầu tư Hướng Việt Properties, đại diện Khải Minh Land, các đối tác chiến lược, sự kiện còn quy tụ đông đảo chuyên viên kinh doanh từ nhiều đại lý, tạo nên không khí hội quân sôi nổi, sẵn sàng tăng tốc đưa Palm River chinh phục thị trường.

Thông qua thỏa thuận ký kết, Khải Minh Land chính thức đồng hành cùng Hướng Việt Properties trong vai trò đơn vị phân phối Palm River. Năng lực kinh doanh vững mạnh cùng mạng lưới chi nhánh rộng khắp sẽ là lợi thế để Khải Minh Land mở rộng độ phủ, tiếp cận hiệu quả khách hàng mục tiêu và gia tăng sức bật cho dự án trong thời gian tới.

Khải Minh Land - Đối tác chiến lược phân phối dự án Palm River

Kế thừa nền tảng hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kiến tạo giá trị bền vững, Hướng Việt Properties định vị là đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp đa ngành, xây dựng chuỗi giá trị đô thị hiện đại trên ba trụ cột chiến lược: nhà ở, thương mại và công nghiệp.

Với quỹ đất khoảng 1.340 ha tập trung chủ yếu tại phía Nam, Hướng Việt Properties đang từng bước định hình danh mục bất động sản đa dạng từ nhà ở cao tầng, thấp tầng đến thương mại và công nghiệp. Riêng mảng nhà ở, phân khúc cao tầng có 10 dự án cung cấp khoảng 31.800 căn hộ; phân khúc thấp tầng có 4 dự án tương đương khoảng 23.900 sản phẩm, nổi bật nhất là Palm City tại khu Đông TP.HCM và LA Home tại Tây Ninh. Song song đó, doanh nghiệp sở hữu 5 dự án thương mại với hơn 363.000 m² sàn và 3 dự án công nghiệp quy mô khoảng 690 ha, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Trong khi đó, hơn một thập kỷ hoạt động mạnh mẽ, Khải Minh Land (Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land) là một trong những thương hiệu giàu sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản, nổi bật với thế mạnh tiếp thị – phân phối cùng hệ thống chi nhánh rộng khắp tập trung tại khu vực phía Nam.

Nền tảng quản trị – vận hành bài bản, tệp khách hàng thân thiết dồi dào, ứng dụng công nghệ bán hàng KLand cùng lực lượng K.I.S (Khải Minh Land Investment Specialist) – Chuyên gia Quản lý Đầu tư Bất động sản giàu kinh nghiệm đã tạo nên sức mạnh tổng hòa, đưa Khải Minh Land trở thành đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước, như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Keppel, Phú Long, Khang Điền,... Qua hàng loạt chiến dịch bán hàng quy mô lớn, Khải Minh Land liên tục ghi dấu bằng những thành tích kinh doanh nổi bật, trở thành lực lượng phân phối chủ lực, góp phần tạo nên thành công của nhiều dự án trên thị trường. Đặc biệt, việc được Dot Property Vietnam Awards vinh danh "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025" là dấu ấn nổi bật, khẳng định vị thế, uy tín và năng lực của Khải Minh Land trên thị trường.

Palm River – Tâm điểm sống bên sông hiếm có tại Đông TP.HCM

Từ dấu ấn ký kết hợp tác cùng Hướng Việt Properties, Khải Minh Land bước vào hành trình phân phối Palm River với quyết tâm cao độ, sẵn sàng toàn diện nguồn lực để đưa sản phẩm giàu tiềm năng này đến gần hơn với khách hàng.

Đây là phân khu cao tầng đầu tiên được triển khai trong giai đoạn phát triển mới của Palm City – "Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố" quy mô 30,2 ha tại Nam Rạch Chiếc. Dự án kế thừa nền tảng đô thị đã thành hình với Palm Residence và Palm Heights đã bàn giao, đi vào vận hành đồng bộ cùng cộng đồng cư dân hiện hữu.

Palm River hưởng trọn lợi thế từ vị trí chiến lược trên trục Song Hành, phường Bình Trưng, liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, đối diện Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc và kết nối trực tiếp loạt hạ tầng trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nút giao An Phú, metro Thủ Thiêm – Long Thành. Vị trí này đặt Palm River giữa dòng chảy hạ tầng – kinh tế sôi động của khu Đông, nơi nhu cầu ở thực và giá trị khai thác bất động sản được thúc đẩy mạnh.

Palm River sở hữu 2 mặt giáp sông, liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm và Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc

Đặc biệt, lợi thế hai mặt giáp sông trở thành cảm hứng để Palm River kiến tạo không gian sống gắn kết sâu với thiên nhiên. Dự án quy tụ đội ngũ tư vấn thiết kế danh tiếng như DPA, Dark Horse, LJ-Group…, đưa cảnh quan và yếu tố tự nhiên len sâu vào từng trải nghiệm sống với phong cách Wabi-Sabi. Tinh thần retreat được hoàn thiện với 68 tiện ích chăm sóc sức khỏe lấy "thủy dưỡng" làm trọng tâm, kết hợp các tiêu chuẩn công trình xanh hướng đến chứng nhận EDGE, tạo nên môi trường sống đề cao sức khỏe và khả năng tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Khẳng định những giá trị khác biệt, Palm River được Dot Property Vietnam Awards 2026 vinh danh tại hạng mục "Dự án BĐS Nhà ở Tích hợp Đổi mới Sáng tạo Tốt nhất Việt Nam".

Trên nền tảng giá trị của Palm River, ngay sau lễ khởi động dự án, Hướng Việt Properties và Khải Minh Land đang đồng bộ triển khai chiến lược kinh doanh, tiếp thị và phân phối, đưa dự án tăng tốc trên thị trường Đông TP.HCM và mở ra cơ hội sở hữu tài sản giàu tiềm năng cho đông đảo khách hàng.