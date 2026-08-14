Aqua City Hòa Bình báo lỗ ròng bán niên năm 2026

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Aqua City Hòa Bình báo lỗ sau thuế gần 16,8 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ ròng hơn 4,3 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 658,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 1,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống còn gần 2.158,9 tỷ đồng, tương ứng gấp 3,28 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 822 tỷ đồng, giảm 3,5%; nợ phải trả khác hơn 337,4 tỷ đồng, tăng 6,9%; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 999,5 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên HNX, Aqua City Hòa Bình hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã AHBCH2328001 và AHBCH2429001 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, Aqua City Hòa Bình đã chi tổng cộng gần 62,7 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 2 lô trái phiếu nêu trên.

Cụ thể, Aqua City Hòa Bình đã thanh toán gần 37,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã AHBCH2328001 vào ngày 29/6/2026.

Được biết, lô trái phiếu mã AHBCH2328001 có tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/12/2023 đến ngày 2/1/2024, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 29/12/2028.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã trả gần 25 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã AHBCH2429001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/9/2024.

Về Aqua City Hòa Bình, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 6/11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 166 Võ Chí Công, Tổ dân phố 18, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Khi mới thành lập, Aqua City Hòa Bình có vốn điều lệ ở mức 199 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Lã Vọng Group, mỗi bên sở hữu 50% vốn.

Trong giai đoạn 2020-2022, Aqua City Hòa Bình nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật. Từ tháng 7/2022, Tổng giám đốc Nguyễn Quán Dũng (sinh năm 1984) là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 3/2025, Aqua City Hòa Bình được tăng vốn lên 350 tỷ đồng, trong đó, Lã Vọng Group tăng sở hữu lên 71,571%, còn Ngôi Nhà Mới giảm sở hữu xuống 28,429%.

Cập nhật mới nhất ngày 30/7/2026, Aqua City Hòa Bình đã tăng vốn điều lệ lên mức 1.160 tỷ đồng, trong đó Lã Vọng Group sở hữu 91,4% vốn và Ngôi Nhà Mới nắm 8,6% vốn. Người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Thế Vinh- Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, ông Vinh hiện còn là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Quay trở lại với Aqua City Hòa Bình, doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh B tại phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ). Dự án có quy mô 59ha, tổng chi phí đầu tư gần 780 tỷ đồng.