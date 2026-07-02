Khởi công Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh: Cú hích hạ tầng cho Aqua City

Sự kiện này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới cho toàn bộ trục đô thị ven sông, trong đó Aqua City là tâm điểm hưởng lợi trực tiếp.

Khởi công trục hạ tầng chiến lược của TP Đồng Nai

Ngày 30/6, dự án thành phần 2 tuyến Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2) nối từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức được khởi công. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm hàng đầu của TP Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay, mở ra kỳ vọng lớn về một trục giao thông hiện đại, kết nối khu vực với mạng lưới cao tốc quốc gia.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có tổng chiều dài khoảng 15,5km với lộ giới lên tới 60m, tổng mức đầu tư ước tính 4.600 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường sẽ hình thành một trục giao thông kiểu mẫu gồm hệ thống đường chính hai bên (mỗi bên 3 làn xe) và đường song hành hai bên (mỗi bên 2 làn xe), tạo ra năng lực thông hành cực kỳ lớn.

Dự án được chia thành 3 đoạn, trong đó, đoạn từ QL51 đến cầu An Hòa 2 dài gần 2km sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn chỉnh theo quy hoạch. Đoạn từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2km chủ yếu đầu tư các hạng mục cầu, phần còn lại thuộc các dự án đã được triển khai trước đó. Đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 7,5km sẽ được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.

Việc đầu tư tuyến đại lộ này không chỉ giảm tải tối đa cho trục Quốc lộ 51 đang quá tải, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực Long Hưng đến trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm lân cận.

Theo các chuyên gia, trong chiến lược phát triển dài hạn, Thành phố Đồng Nai quy hoạch lấy sông Đồng Nai làm "xương sống" tổ chức không gian đô thị. Tuyến Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ định hình một trục phát triển kinh tế, đô thị và logistics mới ven sông ở Đồng Nai, kéo gần khoảng cách giữa Đồng Nai và trung tâm tài chính lớn nhất nước.

Aqua City khẳng định vị thế nhờ sức bật hạ tầng

Nằm ngay trên trục kết nối chiến lược của Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đại đô thị ven sông Aqua City được đánh giá là dự án hưởng lợi mạnh mẽ nhất từ cột mốc hạ tầng này.

Sự hiện diện của cung đường rộng 60m không chỉ gỡ bỏ rào cản khoảng cách mà còn đưa Aqua City trở thành cửa ngõ kết nối hoàn hảo trong tam giác vàng: TP.HCM – Đồng Nai – Sân bay quốc tế Long Thành (khai thác vào cuối 2026).

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đi qua đại đô thị Aqua City quy mô 1.000ha

Trước đây, dù sở hữu vị thế độc tôn với 32km đường sông tự nhiên bao bọc, điểm hạn chế của toàn khu vực này là tính kết nối thực tế với TP.HCM còn gặp nhiều trở ngại do phải phụ thuộc vào Quốc lộ 51. Tuy nhiên, việc khởi công Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và đẩy nhanh tiến độ cầu Long Hưng đang thay đổi hoàn toàn cục diện. Hơn nữa, các mạng lưới giao thông chiến lược như Vành đai 3, 4, tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành… cũng giúp năng lực liên kết vùng của Aqua City được nhân lên gấp bội, tăng sức hút của trục đô thị ven sông phía Đông.

Vị trí đắc địa của Aqua City tại tâm điểm trục kết nối giao thương chiến lược TP.HCM – Đồng Nai – Sân bay quốc tế Long Thành

PGS.TS Trần Đình Thiên (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) - cho rằng với động lực đến từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc, Đồng Nai hội tụ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước. Theo ông Thiên, khi hạ tầng kết nối thuận tiện, khoảng cách di chuyển từ TPHCM đến Đồng Nai rút ngắn, Đồng Nai sẽ đón đầu dòng dịch chuyển của xu hướng giãn dân. Trong đó, các khu đô thị được đầu tư đồng bộ sẽ có lợi thế thu hút cư dân đến an cư, nhất là các khu đô thị ven sông Đồng Nai.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc Novaland (chủ đầu tư Aqua City) - cho biết tiềm năng của Aqua City có sự cộng hưởng rất lớn từ lực đẩy hạ tầng. Khi các tuyến đường hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Aqua City về Thủ Thiêm chỉ mất vỏn vẹn khoảng 30 phút. "Aqua City được định vị là khu đô thị mang tính biểu tượng, có quy mô lớn và quy hoạch bài bản bậc nhất dọc hành lang đô thị sông Đồng Nai. Dự án được xây dựng để trở thành một đô thị sống động, hội tụ đầy đủ hệ sinh thái từ trường học, bệnh viện, đến công viên và khu vui chơi giải trí… để người dân an cư", ông Bắc nói.

Không gian sống xanh được quy hoạch bài bản tại Aqua City

Nhìn lại lịch sử phát triển đô thị, hạ tầng giao thông khơi thông luôn mở ra giá trị thực cho bất động sản. Giữa bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ, một đại đô thị quy hoạch bài bản, sở hữu không gian sống sinh thái chuẩn mực và đón trọn lợi thế từ kết nối như Aqua City chính là đích đến cho cả dòng vốn an cư lẫn tích sản.