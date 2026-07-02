Tối 3/7, Sunshine Group tái xuất đường đua livestream BĐS: Hé lộ quỹ căn đặc biệt, quà tặng lên tới 500 triệu/căn

Năm 2025, Sunshine Group từng tạo dấu ấn trên thị trường với NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà tiên phong trên thị trường. Chuỗi livestream này gây ấn tượng mạnh khi khi đưa danh mục bất động sản trị giá khoảng 10 tỷ USD lên sóng, từ căn hộ cao cấp giá hợp lý đến dinh thự hàng hiệu, đồng thời giúp nhiều khách hàng giành được quyền mua với mức giá thấp hơn thị trường ước tính từ 10-20%, thậm chí 40%. Mô hình này sau đó được giải thưởng F Choice (CafeF) vinh danh là Sản phẩm BĐS công nghệ của năm 2025, mở ra xu hướng giao dịch bất động sản trên nền tảng số.

Tiếp nối thành công của NobleGo, chuỗi livestream mới mang đến nhiều đặc quyền hơn cho khách hàng khi toàn bộ hành trình từ khám phá dự án, nhận tư vấn đến booking và giao dịch được thực hiện ngay trên một nền tảng số, cùng các ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian livestream.

5 căn nhà phố châu Âu diện tích đất từ 50-75m2 chính thức lên sóng NobleX Live

Tâm điểm của phiên NobleX Live ngày 3/7 là 5 căn nhà phố châu Âu diện tích từ 50-75m2 tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences cùng quà tặng ưu đãi đặc biệt lên tới 500 triệu đồng/căn cho khách giao dịch trong phiên live ngày 3/7 tới đây.

Được biết, đây là dự án thấp tầng hàng hiệu "hot" bậc nhất phía Tây Thủ đô, gần kề Tây Thăng Long và 4 tuyến đường huyết mạch (vành đai 4, vành đai 3.5, quốc lộ 32 và đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài), kết nối tới Hồ Tây chỉ trong 15 phút. Gần 2.500 căn nhà phố đang được tăng tốc triển khai với thiết kế đa công năng 4-5 tầng, mặt tiền rộng, pháp lý lâu dài và dự kiến bàn giao từ quý III/2026, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và kinh doanh.

Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu cùng hệ vật liệu tinh tuyển

Bên cạnh kiến trúc Châu Âu sang trọng và hệ vật liệu cao cấp hàng đầu, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn ghi dấu ấn khi ứng dụng toàn diện công nghệ AI, IoT, Robotics vào vận hành và khai thác thương mại, với các nền tảng thông minh như bãi đỗ xe thông minh, quản lý năng lượng thông minh, công nghệ trình diễn 3D Mapping, Hologram… cùng robot phục vụ, drone giao hàng, xe điện tự hành... giúp tối ưu hiệu suất và gia tăng giá trị khai thác cho từng shophouse. Kết hợp hệ tiện ích đồng bộ như bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, trường học quốc tế, toàn bộ dự án còn được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp thuộc hệ thống BWH Hotels, bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuẩn mực quốc tế.

Cận cảnh một căn nhà phố tại dự án với khu vực kinh doanh ở tầng 1,2 và khu vực an cư cho gia chủ tại các tầng trên

Không chỉ là kênh khám phá và giao dịch bất động sản trực tuyến, NobleX App còn mang đến những trải nghiệm tương tác hấp dẫn dành cho người xem livestream. Thông qua minigame "NobleX Lucky Watch", khách hàng theo dõi trực tiếp chương trình có cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt trị giá lên tới 100 triệu đồng mỗi phiên - một quyền lợi dành riêng cho cộng đồng người dùng đồng hành cùng nền tảng.