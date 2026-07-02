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Dôi dư hàng trăm trụ sở ở vị trí 'đất vàng'

| | Bất động sản

Thanh tra tỉnh Tây Ninh xác định 420 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được khai thác, làm “đóng băng” nguồn lực công ước tính hơn 2.700 tỉ đồng. Trong đó có 137 cơ sở nằm ở khu vực nội thành và 155 vị trí được đánh giá là "đất vàng", có lợi thế thương mại lớn.

Ngày 2/7, thông tin từ Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh vừa ban hành kết luận thanh tra về việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Dôi dư hàng trăm trụ sở ở vị trí 'đất vàng'- Ảnh 1.

Trụ sở TAND tỉnh Tây Ninh (cũ) được bố trí làm nơi làm việc của TAND khu vực 10 sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Bình Bắc

Theo kết luận thanh tra, tỉnh Tây Ninh mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An trước đây. Hiện có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp lại nhà, đất, gồm 16 sở, 11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và 96 xã, phường.

Qua kiểm tra hồ sơ của 4.309 cơ sở nhà, đất, cơ quan chức năng xác định có 74 đơn vị đang quản lý 420 cơ sở dôi dư nhưng chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Đáng chú ý, trong số này có 137 cơ sở nằm ở khu vực nội thành và 155 vị trí được đánh giá là "đất vàng", có lợi thế thương mại lớn.

Dôi dư hàng trăm trụ sở ở vị trí 'đất vàng'- Ảnh 2.

Trụ sở các sở, ngành tỉnh Tây Ninh (cũ) hiện duy trì hoạt động tại Cơ sở 2, còn Cơ sở 1 được bố trí tại phường Long An. Ảnh: Bình Bắc

Thanh tra tỉnh cho biết, nếu lượng hóa theo bảng giá đất do UBND tỉnh Tây Ninh công bố, nguồn lực chưa được khơi thông từ quỹ đất dôi dư này ước tính khoảng 2.726 tỷ đồng đối với đất ở và hơn 2.222 tỷ đồng nếu tính theo giá đất thương mại, dịch vụ.

Mặc dù chưa phát hiện hành vi gây thất thoát tài sản công hoặc sử dụng sai mục đích, song cơ quan thanh tra nhận định việc chậm đưa các cơ sở này vào khai thác đã làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công, đồng thời khiến một nguồn lực lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục bị “đóng băng”.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư. Cụ thể, có 72/74 đơn vị chưa thực hiện kiểm tra trực tiếp việc triển khai phương án sắp xếp; 33 đơn vị chưa cập nhật thông tin tài sản vào sổ sách kế toán theo quy định; 8 đơn vị tự ý bố trí sử dụng tạm thời các cơ sở nhà, đất khi chưa có quyết định của UBND cùng cấp.

Theo Thanh tra tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những chậm trễ, thiếu sót nêu trên xuất phát từ quy mô sáp nhập lớn, hồ sơ pháp lý của nhiều cơ sở nhà, đất được hình thành qua nhiều thời kỳ nên bị thất lạc hoặc thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ phụ trách ở cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát và xử lý tài sản.

Trước thực trạng trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý tài sản công.

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện nghiêm các phương án xử lý tiếp theo nhằm sớm giải quyết tình trạng tài sản công bị “đóng băng”, tránh nguy cơ lãng phí kéo dài.

Theo Nguyễn Tiến

Tiền phong

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