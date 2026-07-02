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Masterise Group đầu tư gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm

| | Bất động sản

Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng, dài 42 km, được kỳ vọng trở thành trục động lực mới của vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, logistics và mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM.

Masterise Group đầu tư gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm- Ảnh 1.

Phối cảnh cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm làm nhà đầu tư thực hiện.

Đây là tuyến cao tốc đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Long Thành với khu du lịch Hồ Tràm cùng các trung tâm kinh tế biển của khu vực Đông Nam Bộ, được xem là dự án hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển hướng biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Masterise Group đầu tư gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm- Ảnh 2.

Phối cảnh cao tốc

Trước đó, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/6/2026.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 42 km với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên. Điểm đầu của dự án kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, trong khi điểm cuối giao với ĐT.994 - tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu.

Phần tuyến chính được thiết kế với tốc độ tối đa 100 km/h, còn hệ thống đường song hành có tốc độ thiết kế 60 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Dự án gồm hai hợp phần chính, trong đó DATP-1 là hạng mục xây dựng và hoàn thiện nút giao với ĐT.991 và Vành đai 4, dài khoảng 2,27 km; DATP-2 là phần tuyến chính còn lại với chiều dài khoảng 39,8 km.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM, sân bay Long Thành và Hồ Tràm, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, kinh tế biển cũng như tăng cường liên kết vùng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc khởi công dự án được xem là dấu mốc quan trọng đối với hạ tầng giao thông Đông Nam Bộ khi hình thành thêm một trục kết nối liên vùng phía Đông, liên kết trực tiếp khu vực phía Đông TP.HCM với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối các đô thị trọng điểm, khu kinh tế, trung tâm du lịch và hệ thống giao thông quốc gia.

Về dài hạn, sự xuất hiện của tuyến cao tốc mới được kỳ vọng sẽ tái định hình dòng chảy đầu tư trong khu vực, tạo động lực phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao và giúp Hồ Tràm phát huy tối đa lợi thế về kinh tế biển, dịch vụ và thương mại.

Đặc biệt, khả năng tiếp cận thuận lợi từ sân bay Long Thành và các trung tâm đô thị lớn sẽ tạo nền tảng để Hồ Tràm phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng, dịch vụ và đầu tư hoạt động quanh năm, thu hút mạnh dòng khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng được xem là tiền đề quan trọng để hình thành các hệ sinh thái đô thị - du lịch - thương mại đồng bộ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho toàn khu vực.

Thông qua công ty thành viên, Masterise Group tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô quốc gia cũng như cam kết đồng hành lâu dài trong quá trình phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Đây cũng được xem là bước đi thể hiện vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong các dự án hạ tầng chiến lược, góp phần tạo lập các không gian sống và điểm đến mới tại Việt Nam.

Đại diện Masterise Group cho biết việc dự án được khởi công trong khuôn khổ chương trình các công trình trọng điểm cấp thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển hạ tầng đất nước.

Masterise Group đầu tư gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành với Hồ Tràm- Ảnh 3.

Toàn cảnh lễ khởi công

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai dự án với tiến độ nhanh, quản trị chặt chẽ và tiêu chuẩn chất lượng cao, phát huy năng lực tổ chức và điều phối các dự án quy mô lớn nhằm sớm đưa công trình vào khai thác.

Với định hướng phát triển đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng sẽ trở thành trục động lực mới của Đông Nam Bộ, góp phần mở rộng không gian phát triển, gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho các mô hình đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Hân Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cao tốc

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