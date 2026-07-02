Ciputra Central Park: Hiện thực hóa mô hình "City in a Park" giữa lòng Hà Nội

"City in a Park" - Sự nâng cấp từ xu hướng "City in a Garden"

Trong nhiều thập kỷ, quá trình đô thị hóa trên thế giới chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng và mở rộng không gian xây dựng. Tuy nhiên, trước áp lực về mật độ dân số, biến đổi khí hậu và nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tư duy quy hoạch đang có sự dịch chuyển rõ rệt: thay vì xây dựng thêm các mảng xanh rải rác, nhiều thành phố hướng tới thiết lập khu dân cư tập trung xoay quanh lõi công viên.

Singapore là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng này. Từ định hướng "Garden City", sau đó chuyển sang "City in a Garden" và gần đây là tầm nhìn "City in Nature" trong Singapore Green Plan 2030, quốc đảo này kiên định với mục tiêu đưa sinh thái trở thành một phần của cấu trúc đô thị, mở rộng mạng lưới công viên, tăng khả năng kết nối giữa các không gian xanh. Ở quy mô các khu đô thị, triết lý này được hiện thực hóa thông qua mô hình "City in a Park" – nơi công viên không đơn thuần là tiện ích cảnh quan, mà trở thành hạt nhân tổ chức không gian sống.

Công viên quy mô lớn nằm giữa đô thị được yêu thích dù khan hiếm. Nguồn ảnh minh hoạ: The Windsor Collection

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, công viên đô thị không chỉ cải thiện vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, mà còn có tác động tích cực tới giá trị bất động sản. Một báo cáo công bố năm 2024 trên tạp chí Land chỉ ra rằng việc hình thành các công viên đô thị mới có thể tạo ra mức gia tăng đáng kể về giá trị bất động sản tại khu vực lân cận.

Tại Việt Nam, khi quỹ đất nội đô ngày càng hữu hạn, những công viên quy mô lớn nằm ngay trong lòng thành phố cũng trở thành nguồn lực hiếm có. Công viên trung tâm dần trở thành yếu tố định hình bản sắc của khu đô thị, tạo nên không gian kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng sống.

Ciputra Central Park – Hiện thực hóa triết lý "City in a Park"

Được quy hoạch tại vị trí trung tâm của Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi, Ciputra Central Park là "lõi xanh" đắt giá của toàn khu đô thị. Toàn bộ không gian sống được tổ chức xoay quanh công viên, mỗi tuyến đường, mỗi khu nhà ở và mỗi hoạt động cộng đồng đều có sự kết nối trực tiếp với cây xanh và mặt nước.

Điểm khác biệt của Ciputra Central Park nằm ở bố cục cảnh quan theo nhiều lớp trải nghiệm xuyên suốt quy mô 66ha. Theo thiết kế dự kiến, ba khu vườn chủ đề gồm European Garden, Vietnamese Garden và Indonesian Garden không chỉ tạo nên sự đa dạng về hình thái cảnh quan mà còn tái hiện những sắc thái văn hóa khác nhau trong cùng một không gian. Nếu European Garden mang tinh thần đối xứng, chuẩn mực và thanh lịch của những khu vườn châu Âu thì Vietnamese Garden gợi mở vẻ đẹp tĩnh tại của cảnh quan Á Đông, Indonesian Garden mang hơi thở của những khu nghỉ dưỡng nhiệt đới.

Hồ điều hòa Ciputra Central Park (26ha) - Nguồn ảnh minh hoạ: The Windsor Collection

Hồ điều hòa rộng khoảng 26ha tọa lạc giữa công viên tạo ra tầm nhìn thoáng đãng hiếm có giữa Thủ đô, góp phần cân bằng sinh thái nội khu nói riêng và toàn khu vực nói chung. Bên cạnh các khu vườn chủ đề là sự đan xen của vườn hoa theo mùa, mặt nước và dải lâm cảnh Forest Edge, tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan liên hoàn. The Island như một "ốc đảo" riêng tư, nơi cư dân có thể thư giãn, đọc sách, thiền định hoặc đơn giản là tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa nhịp sống đô thị. Ciputra Central Park hướng tới một trải nghiệm xuyên suốt, nơi thiên nhiên hiện diện trong từng bước chân, từng góc nhìn và từng thời điểm trong ngày.

Không gian xanh trở thành hạ tầng sống của cộng đồng

Nếu cảnh quan là nền tảng của mô hình "City in a Park", thì hệ tiện ích chính là yếu tố giúp công viên trở thành một phần của đời sống thường nhật. Tại Ciputra Central Park, các không gian chức năng được quy hoạch để khuyến khích sự hiện diện của cư dân trong mọi thời điểm, từ những hoạt động rèn luyện thể chất, vui chơi, thư giãn cho đến các sự kiện cộng đồng.

Quảng trường Gathering & Event Area được phát triển như một không gian mở dành cho các lễ hội, chương trình nghệ thuật và hoạt động kết nối cư dân. Tổ hợp Event & Sport Complex mang đến nhiều không gian vận động ngoài trời, trong khi Promenade Garden lại hướng tới phục vụ cư dân nội khu. Xen kẽ là các vườn hoa, đường dạo, chòi nghỉ và không gian mở nhằm khuyến khích sự giao lưu giữa các thế hệ, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình đa thế hệ cùng chia sẻ những trải nghiệm ngoài trời trong cùng một hệ sinh thái.

Từ góc nhìn quy hoạch, giá trị lớn nhất của Ciputra Central Park không chỉ nằm ở diện tích cây xanh hay số lượng tiện ích, mà ở cách công viên trở thành trung tâm tổ chức đời sống của toàn khu đô thị. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của mô hình "City in a Park" đang được nhiều đô thị trên thế giới theo đuổi: công viên không chỉ là điểm đến vào cuối tuần, mà trở thành nhu cầu tất yếu mỗi ngày.

Là một tổ hợp bất động sản siêu sang nằm giữa Ciputra Central Park, dự án The Windsor Collection tiên phong cho thấy cách một công viên quy mô lớn có thể trở thành hạ tầng sống quan trọng, kiến tạo môi trường sống chất lượng và gia tăng giá trị lâu dài cho toàn bộ khu đô thị.Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới phát triển những khu đô thị xanh, bền vững, sự xuất hiện của bộ sưu tập The Windsor Collection được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường bất động sản quý 3/2026.

The Windsor Collection

Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long

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