Căn hộ cho thuê tại thủ phủ công nghiệp: "Miếng bánh ngon" bị bỏ ngỏ?

Khát nguồn cung chuẩn quốc tế tại các "thủ phủ" đón sóng FDI

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện vào Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc ấn tượng, trong đó các địa phương dẫn đầu luôn gọi tên Bắc Ninh, Hải Phòng hay Quảng Ninh. Tính đến nửa đầu năm 2026, toàn vùng thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh sau sáp nhập đã thu hút hơn 3.200 dự án FDI với tổng vốn lũy kế vượt ngưỡng 55 tỷ USD, đưa nơi đây trở thành đại bản doanh của loạt tập đoàn công nghệ toàn cầu. Làn sóng bùng nổ này kéo theo lực lượng lao động chất lượng cao khổng lồ, với hơn 25.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài đang cư trú và làm việc tại địa phương.

Sự gia tăng cơ học này tạo ra nguồn cầu lưu trú cao cấp vô cùng lớn. Khác với lao động phổ thông, nhóm chuyên gia quốc tế – những người có khả năng chi trả từ 1.000 đến 2.500 USD/tháng cho nhà ở – đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về vị trí kết nối, dịch vụ tiện ích, an ninh và đặc biệt là không gian sống xanh, bảo vệ sức khỏe.

Dự án căn hộ tại thủ phủ công nghiệp Bắc Giang (Bắc Ninh) đạt tỉ lệ lấp phòng trên 90% ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Tuy nhiên, hạ tầng nhà ở cao cấp tại đây hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của lực lượng chuyên gia. Thực tế, một lượng lớn nhân sự cấp cao hàng ngày vẫn phải chấp nhận di chuyển quãng đường dài từ Hà Nội do địa phương thiếu vắng các dự án căn hộ đạt chuẩn. Khoảng trống thị trường này mang lại lợi suất cho thuê vượt trội, trung bình đạt từ 12 - 15 triệu đồng/tháng cho một căn hộ trị giá 2,5 - 3 tỷ đồng tại khu vực Bắc Giang cũ, hấp dẫn hơn hẳn mức 4,5% - 6,5%/năm tại các đô thị đã bão hòa như Hà Nội hay TP.HCM.

Dù dư địa tăng trưởng rộng mở, nhưng các chuyên gia nhận định "miếng bánh ngon" này sẽ chỉ thực sự thuộc về những dự án có khả năng quy hoạch bài bản và sở hữu năng lực vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lộ diện lời giải cho bài toán sống sang cho giới chuyên gia

Nắm bắt bài toán khát nguồn cung căn hộ chuyên gia và xu hướng sống chất lượng cao, thị trường bất động sản vùng thủ phủ công nghiệp đang đổ dồn sự chú ý vào tọa độ trung tâm Bắc Giang. Theo thông tin rò rỉ từ thị trường, ngay tại lõi phố cổ Bắc Giang cũ – nơi đang vươn mình trở thành trung tâm hành chính mới sầm uất tỉnh Bắc Ninh, sắp xuất hiện một dự án căn hộ phân khúc cao cấp mang tên The Parc One.

Sắp ra mắt dự án biểu tượng sống Well-being chuẩn mực tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ)

Điểm đắt giá làm nên sự khác biệt của The Parc One chính là triết lý thiết kế và vận hành hướng đến giá trị sức khỏe và sự thịnh vượng (Well-being). Dự án được rumor sẽ tích hợp hệ thống tiện ích trị liệu sức khỏe Well-club 360 đặc quyền chuyên biệt cho việc tái tạo năng lượng, chăm sóc thân - tâm - trí, đáp ứng trọn vẹn những đòi hỏi khắt khe của các quản lý cấp cao và kỹ sư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ...

Đặc biệt, nhằm giải quyết triệt để "bài toán vận hành" – điểm nghẽn của bất động sản cho thuê tại các tỉnh thành, The Parc One được định hướng phát triển và quản lý theo các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp từ thương hiệu MHG. Điều này không chỉ bảo đảm môi trường sống an ninh, dịch vụ tận tâm cho cư dân mà còn là "đáp án" cho bài toán tối ưu dòng tiền cho thuê bền vững.

Trong bối cảnh nguồn cầu thực tế từ dòng vốn FDI không ngừng gia tăng, sự xuất hiện của các dự án dẫn dắt như The Parc One được kỳ vọng sẽ giải cơn khát chỗ ở chuẩn bạc tỷ cho giới chuyên gia quốc tế, đồng thời thiết lập một chuẩn mực sống sang và sống khỏe hoàn toàn mới tại tâm điểm phát triển công nghiệp phía Bắc.

Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

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