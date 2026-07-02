Chủ tịch Vĩnh Long cam kết gì với người dân về việc khai thác 2 mỏ cát trên sông Hậu?

Theo đó, hai mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, được UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác tháng 3/2026. Trong đó, mỏ số 10 phục vụ thi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai; còn mỏ 10a phục vụ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Trước khi cấp phép, cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn kỹ thuật đã khảo sát nhiều lần về địa chất, địa hình lòng sông, đánh giá các yếu tố liên quan... đủ điều kiện mới cấp phép. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân có đất tiếp giáp với đoạn sông có 2 mỏ cát quan tâm, lo lắng việc khai thác cát có nguy cơ gây sạt lở.

Sơ đồ vị trí 2 mỏ cát.

Qua kết quả đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ngày 23/6 vừa qua, nay Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có văn bản cam kết với người dân: Trong quá trình khai thác có dấu hiệu, xảy ra sạt lở bờ sông thuộc xã Lục Sĩ Thành và xã An Phú Tân, tỉnh sẽ chỉ đạo dừng ngay; giải quyết khắc phục, bồi thường cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng cam kết chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác 2 mỏ cát. Kiểm soát chặt chẽ độ sâu khai thác được cấp. Chỉ đạo Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá các điểm hiện đang sạt lở, đối chiếu quy định pháp luật để trình cấp thẩm quyền xem xét gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở khẩn cấp.

“Chủ tịch UBND tỉnh thông tin và cam kết với bà con xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành để theo dõi, giám sát hoạt động khai thác mỏ cát” - văn bản nêu.