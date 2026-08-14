Tin vui cho người dân Hà Nội, Hưng Yên: “Siêu cầu” vượt sông Hồng gần 12.000 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027, vượt tiến độ khoảng 6 tháng

Mới đây, lãnh đạo TP Hà Nội có cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Thành phố; đồng thời rà soát tiến độ các dự án quan trọng ngành Giao thông.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Ngô Ngọc Vân cho biết, đến nay, 7 cây cầu bắc qua sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở) đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.﻿

Trong đó, cầu Ngọc Hồi là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5.﻿

Trước đó, ngày 19/8/2025, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức được khởi công.

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án được chia thành hai dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Ảnh phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội). Điểm cuối tại Km7+500, kết nối với đường Vành đai 3,5 thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Hồi đầu tháng 7/2026, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính của cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành. Theo kế hoạch, trong những tháng tới, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện bệ trụ cầu chính, tăng tốc thi công cầu dẫn và đúc dầm để hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC năm 2027.﻿

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, mục tiêu đặt ra là khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường cũng phải được kết nối từ cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trên cơ sở cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng của 6 xã, phường, Ban cam kết nếu đến hết tháng 9 có đủ mặt bằng sẽ hoàn thành dự án vào tháng 7/2027, bảo đảm kết nối cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nếu hoàn thành vào tháng 7/2027, cầu sẽ cơ bản hoàn thành trước tiến độ khoảng 6 tháng.

Là công trình có vai trò kết nối Hà Nội với Hưng Yên, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng với các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.﻿