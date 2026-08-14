Chủ đầu tư Anh Nguyễn: Hành trình gần 3 thập kỷ "lặng lẽ" đặt dấu ấn trên bản đồ BĐS nghỉ dưỡng

Gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hành trình của doanh nghiệp này là câu chuyện về sự bền bỉ đặt nền móng cho những tọa độ – nơi mỗi công trình đều mang dấu ấn của sự trường tồn.

Lối đi riêng của "nghệ nhân chế tác bất động sản"

Trên bản đồ bất động sản Việt Nam, nếu phần lớn các tập đoàn ưu tiên mở rộng quy mô hàng trăm, hàng nghìn hecta với chiến lược thương hiệu rầm rộ, thì Chủ đầu tư Anh Nguyễn lại là cái tên tiêu biểu cho mô hình "Boutique Developer" – những nhà phát triển đề cao chiều sâu kiến trúc, tính độc bản của vị trí và sự hoàn thiện pháp lý hơn là số lượng dự án.

Thành lập từ năm 1998, Anh Nguyễn bắt đầu bằng những bước đi thận trọng, bài bản trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Điểm khác biệt cốt lõi của doanh nghiệp này nằm ở tư duy chọn lọc: không tìm kiếm đất để xây mà tìm kiếm nơi để kể chuyện. Mỗi dự án của họ đều gắn với một tọa độ độc bản, nơi kiến trúc phải hòa hợp tuyệt đối với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển lâu dài.

Gần ba thập kỷ, Anh Nguyễn không đi tìm một công thức để nhân rộng, mà đi tìm cách để mỗi vùng đất được kể bằng một câu chuyện riêng. Nhưng ẩn sâu trong mọi câu chuyện ấy vẫn là một DNA xuyên suốt: tôn trọng tự nhiên, tôn trọng con người, tích hợp nghệ thuật vào trải nghiệm sống và theo đuổi vẻ đẹp có chiều sâu - thay vì phô trương hình thức.

Với Anh Nguyễn, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở những gì có thể nhìn thấy, mà quan trọng hơn là ở những chi tiết người sử dụng có thể không bao giờ biết tên nhưng sẽ cảm nhận mỗi ngày: ánh sáng, cây xanh, vật liệu, độ mở của cánh cửa, cho đến tiêu chuẩn vận hành hậu bán hàng.

Triết lý ấy phản ánh một văn hóa doanh nghiệp nhất quán: mỗi dự án bắt nguồn từ câu chuyện địa phương, phát triển dựa trên sự tôn trọng tự nhiên và hướng tới giá trị thực chất cho cộng đồng. Bởi vậy, sự cao cấp ở đây được định nghĩa bằng sự tinh tế, tính hữu hạn và khả năng tạo ra một nơi chốn có sức sống lâu dài – nơi con người không chỉ sở hữu một tài sản, mà thực sự muốn sống và trở về.

Chính góc nhìn khắt khe đó đã giúp Anh Nguyễn tạo dựng một vị thế rất riêng trên thị trường: không chạy theo trào lưu, không dùng đòn bẩy tài chính quá đà, và luôn xuất hiện ở những thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm chất lượng – nơi nhà đầu tư cần sự bảo chứng cao nhất.

Hệ sinh thái biểu tượng: Tôn vinh nghệ thuật sống vị nhân sinh, phát triển dự án dựa trên "DNA" của vùng đất

Tư duy phát triển bền vững và năng lực triển khai thực tế của Chủ đầu tư Anh Nguyễn được chứng minh rõ nét qua danh mục các dự án điểm nhấn đã và đang hình thành – những công trình không chỉ là bất động sản mà đã trở thành những điểm đến biểu tượng, góp phần dịch chuyển bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam về phía các giá trị bền vững.

Jiva Hoa Lu Retreat (Ninh Bình) – Dấu ấn di sản 5 sao đã đi vào vận hành: Là khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình nằm ẩn mình giữa những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, Jiva Hoa Lu Retreat quy mô 64 phòng và villa riêng biệt truyền cảm hứng về lối sống chậm để chiêm nghiệm và tái hiện cuộc sống làng quê giàu tính bản địa. Sự thành công và sức sống thực tế của Jiva Hoa Lu Retreat khi đi vào khai thác là bằng chứng sống động cho năng lực vận hành bài bản và tư duy tôn trọng thiên nhiên của chủ đầu tư.

Jiva Hoa Lư Retreat – Chốn nghỉ dưỡng chạm vào không gian di sản

Dự án Anh Nguyen Oceanfront Villas (Nha Trang) là quần thể 79 dinh thự đồi tựa núi hướng biển độc bản - nốt trầm kiêu hãnh phía Nam đường Trần Phú, nơi mỗi căn biệt thự là một tác phẩm cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ khắt khe của gia chủ, kết nối hài hòa giữa không gian sống thượng lưu và đại dương bao la.Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 24,4%, phần lớn diện tích được nhường chỗ cho mảng xanh nguyên sơ và hệ sinh thái bản địa. Sự xếp lớp giữa tầng không giúp 100% các không gian sống tại đây đều sở hữu một đặc quyền tối thượng: tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh - mà không vướng bất kỳ vật cản nào. Từ khán đài trên cao này, chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt cả không gian vô cực của đại dương lẫn nhịp sống phồn hoa của thành phố ngay dưới chân mình.

Khu biệt thự Anh Nguyen Oceanfront Villas sở hữu địa thế tựa sơn nghinh hải phía Nam đường Trần Phú - Nha Trang

Tổ hợp tiện ích The AQ Club - "Nhịp đập" trung tâm quy tụ các trải nghiệm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, không gian giao lưu cộng đồng cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật đỉnh cao tại Anh Nguyen Oceanfront Villas. Đây là nơi con người gặp gỡ nhau, tìm lại sự cân bằng và kết nối trong một không gian hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và cộng đồng. Từ ẩm thực nhìn ra biển, không gian spa thư giãn, phòng tập đầy đủ tiện nghi đến những khu lounge mở rộng, The AQ Club mở ra một cách sống trọn vẹn bên biển - nơi mỗi khoảnh khắc đều hướng đến sự khỏe mạnh, thong thả và gắn kết tự nhiên.

Tiếp nối thành công từ các dự án di sản đã đi vào khai thác, Chủ đầu tư Anh Nguyễn đang dồn tâm huyết triển khai phát triển bộ sưu tập căn hộ nghệ thuật Anh Nguyen Oceanfront Horizon.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon không chỉ thừa hưởng trọn vẹn giá trị vị trí tựa sơn hướng hải và pháp lý sở hữu lâu dài từ hệ sinh thái sẵn có, mà còn mở ra một định nghĩa mới về nghệ thuật sống ven biển tầm cao – nơi kiến trúc, thiên nhiên và trải nghiệm được hòa quyện trong cùng một không gian sống.

Bộ sưu tập Art Apartments Anh Nguyen Oceanfront Horizon ra mắt năm 2026 đang đón nhận sự quan tâm đặc biệt của thị trường

Tọa lạc trên quỹ đất có 150 m bám mặt đường Trần Phú, lưng tựa núi Cảnh Long, mặt hướng vịnh Nha Trang, dự án sở hữu lợi thế hiếm có về vị trí khi vừa kết nối trực tiếp với trục đường ven biển biểu tượng của thành phố, vừa tận hưởng sự riêng tư và tĩnh tại của địa thế tựa núi. Đây cũng là nền tảng tạo nên giá trị bền vững cho một tài sản sở hữu lâu dài tại trung tâm Nha Trang – nơi quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm.

Trên tổng thể đó, Anh Nguyen Oceanfront Horizon mang đến 415 căn hộ độc bản, được phát triển theo tinh thần "Art Apartments" – mỗi không gian không đơn thuần là một nơi để ở, mà được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm riêng. Ngôn ngữ thiết kế tối giản đương đại được kết hợp cùng tư duy quy hoạch hướng đến thiên nhiên, tạo nên một chuẩn sống cân bằng giữa sự riêng tư, tính nghệ thuật và giá trị nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của dự án còn đến từ hệ tiện ích được đầu tư theo chiều sâu trải nghiệm, nổi bật với hồ bơi Sky Galaxy Pool dài 102 m, không gian Infinity Cascade cùng Vertical Forest – những điểm chạm được thiết kế để đưa thiên nhiên và nghệ thuật trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Phối cảnh Rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest

Với lợi thế sở hữu lâu dài, vị trí trung tâm ven biển, quỹ đất hiếm và số lượng giới hạn chỉ 415 căn, Anh Nguyen Oceanfront Horizon hội tụ đồng thời ba lớp giá trị: một tài sản để sở hữu, một không gian để tận hưởng và một sản phẩm có tiềm năng khai thác trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng giàu sức hút của Nha Trang.

Phối cảnh không gian đón khách tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon.

Gần 3 thập kỷ "lặng lẽ" gieo mầm giá trị không chỉ giúp Anh Nguyễn khẳng định tiềm lực tài chính, mà còn nâng tầm uy tín của một nhà phát triển, "nghệ nhân chế tác bất động sản". Với nền tảng vững chắc đó, Chủ đầu tư Anh Nguyễn tiếp tục là "điểm tựa tin cậy" cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị thực, tính an toàn và đẳng cấp sống khác biệt trên thị trường bất động sản Việt Nam.