Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo rót 285 tỷ đồng lập công ty mới
Vietjet sẽ sở hữu 95% vốn Công ty CP International Technical Services, nhằm tự chủ bảo dưỡng đội bay và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không.
- 18-08-2026Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có động thái tại loạt cửa ngõ hàng không châu Á – Thái Bình Dương: Vietjet sắp vào một sân bay còn chưa đón khách
- 15-08-2026Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bơm thêm vốn gấp 6 lần cho ví Galaxy Pay để đầu tư Starlink
- 28-07-2026Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận nhiệm vụ mới tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
VJC:
Vietjet lập công ty kỹ thuật hàng không
Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP International Technical Services.
Theo Nghị quyết ngày 19/8/2026, Vietjet sẽ góp 285 tỷ đồng, nắm 95% vốn tại doanh nghiệp mới. Từ tỷ lệ sở hữu trên, vốn điều lệ dự kiến của International Technical Services tương đương 300 tỷ đồng. Danh tính cổ đông nắm 5% vốn còn lại chưa được công bố.
Theo công bố của Vietjet, việc thành lập công ty nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, gia tăng tính chủ động trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay, đồng thời tối ưu chi phí hoạt động. Xa hơn, doanh nghiệp mới được định hướng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.
Đầu tư trung tâm bảo dưỡng gần 100 triệu USD
Trước khi thông qua kế hoạch thành lập International Technical Services, Vietjet đã triển khai hàng loạt hoạt động liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hàng không.
Tháng 8/2025, hãng khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD. Dự án gồm hangar số 3 và số 4, có thể bảo dưỡng đồng thời 10 tàu bay thân hẹp hoặc 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng. Trung tâm không chỉ phục vụ đội bay Vietjet mà còn hướng đến khách hàng là các hãng hàng không trong và ngoài nước.
Sau khoảng 4 tháng thi công, dự án hoàn thành cất nóc vào tháng 12/2025. Công trình có quy mô 8,4ha, được thiết kế, quản lý và giám sát bởi Mace của Anh và Apave của Pháp.
Đến tháng 4/2026, Sovico và Vietjet tiếp tục đề xuất đầu tư thêm khu bảo dưỡng thiết bị, kho bãi cùng một số hạng mục dịch vụ thiết yếu tại Long Thành. Bộ Xây dựng đánh giá đây là những đề xuất phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng hàng không, song yêu cầu bảo đảm hiệu quả đầu tư và cạnh tranh bình đẳng.
Ở thị trường quốc tế, cuối tháng 5/2026, Vietjet ký thỏa thuận với Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan để hợp tác phát triển trung tâm MRO tại sân bay quốc tế U-Tapao. Dự án được định hướng phục vụ đội bay Vietjet, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực kỹ thuật.
Trước đó, tại Singapore Airshow 2026, Vietjet lựa chọn động cơ Pratt & Whitney cho 44 tàu bay Airbus A321neo và A321XLR. Thỏa thuận đi kèm gói bảo dưỡng động cơ EngineWise kéo dài 12 năm, trong khi các tàu bay đầu tiên bắt đầu được bàn giao từ tháng 7/2026.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC kết phiên 19/8 ở mức 123.100 đồng/cp.
Nhịp sống thị trường