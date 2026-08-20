Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo rót 285 tỷ đồng lập công ty mới

Vietjet lập công ty kỹ thuật hàng không

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP International Technical Services.

Theo Nghị quyết ngày 19/8/2026, Vietjet sẽ góp 285 tỷ đồng, nắm 95% vốn tại doanh nghiệp mới. Từ tỷ lệ sở hữu trên, vốn điều lệ dự kiến của International Technical Services tương đương 300 tỷ đồng. Danh tính cổ đông nắm 5% vốn còn lại chưa được công bố.

Theo công bố của Vietjet, việc thành lập công ty nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, gia tăng tính chủ động trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay, đồng thời tối ưu chi phí hoạt động. Xa hơn, doanh nghiệp mới được định hướng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

﻿Đầu tư trung tâm bảo dưỡng gần 100 triệu USD



Trước khi thông qua kế hoạch thành lập International Technical Services, Vietjet đã triển khai hàng loạt hoạt động liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hàng không.



Tháng 8/2025, hãng khởi công Trung tâm Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD. Dự án gồm hangar số 3 và số 4, có thể bảo dưỡng đồng thời 10 tàu bay thân hẹp hoặc 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng. Trung tâm không chỉ phục vụ đội bay Vietjet mà còn hướng đến khách hàng là các hãng hàng không trong và ngoài nước.



Sau khoảng 4 tháng thi công, dự án hoàn thành cất nóc vào tháng 12/2025. Công trình có quy mô 8,4ha, được thiết kế, quản lý và giám sát bởi Mace của Anh và Apave của Pháp.

Hình ảnh hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành.

Lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD.

Đến tháng 4/2026, Sovico và Vietjet tiếp tục đề xuất đầu tư thêm khu bảo dưỡng thiết bị, kho bãi cùng một số hạng mục dịch vụ thiết yếu tại Long Thành. Bộ Xây dựng đánh giá đây là những đề xuất phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng hàng không, song yêu cầu bảo đảm hiệu quả đầu tư và cạnh tranh bình đẳng.



Ở thị trường quốc tế, cuối tháng 5/2026, Vietjet ký thỏa thuận với Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan để hợp tác phát triển trung tâm MRO tại sân bay quốc tế U-Tapao. Dự án được định hướng phục vụ đội bay Vietjet, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực kỹ thuật.



Trước đó, tại Singapore Airshow 2026, Vietjet lựa chọn động cơ Pratt & Whitney cho 44 tàu bay Airbus A321neo và A321XLR. Thỏa thuận đi kèm gói bảo dưỡng động cơ EngineWise kéo dài 12 năm, trong khi các tàu bay đầu tiên bắt đầu được bàn giao từ tháng 7/2026.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC kết phiên 19/8 ở mức 123.100 đồng/cp.