Từng có hơn 4.000 công nhân, 5 nhà máy, 70 dây chuyền, một 'ông lớn' dệt may giờ chỉ còn 27 nhân viên

Một con số "nằm" khá sâu trong phần thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Garmex Sài Gòn cho thấy mức độ thu hẹp đáng kể của doanh nghiệp dệt may có lịch sử nửa thế kỷ này. Theo đó, tại ngày 30/6/2026, tổng số nhân viên của Garmex Sài Gòn chỉ còn 27 người.

Con số này đặc biệt đáng chú ý nếu đặt cạnh quy mô của Garmex vài năm trước. Theo chính phần giới thiệu lịch sử trên website doanh nghiệp, năm 2019 Garmex có 5 nhà máy với tổng diện tích hơn 10 ha, 70 dây chuyền sản xuất và hơn 4.000 công nhân.

Như vậy, nếu lấy mốc hơn 4.000 công nhân năm 2019 để so sánh, quy mô nhân sự hiện tại của Garmex chỉ tương đương chưa tới 0,7% thời điểm đó.

Từ 5 nhà máy, hơn 4.000 công nhân về… 27 người

Garmex Sài Gòn không phải một doanh nghiệp dệt may non trẻ. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1976 với tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, khi đó có tên Liên hiệp Các Xí nghiệp May Thành phố Hồ Chí Minh. Garmex được cổ phần hóa năm 2004 và đến năm 2006 đưa cổ phiếu GMC niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Đến năm 2019, hệ thống sản xuất của doanh nghiệp đã gồm 5 nhà máy, hơn 10 ha diện tích và 70 dây chuyền với hơn 4.000 công nhân. Website Garmex hiện vẫn giới thiệu các nhà máy gồm An Nhơn, An Phú, Bình Tiên, Tân Mỹ và Garmex Quảng Nam.

Nhưng bức tranh hiện nay gần như đảo ngược.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy đến cuối tháng 6, doanh nghiệp chỉ còn 27 nhân viên. Trong khi đó, lĩnh vực may mặc, tức hoạt động kinh doanh cốt lõi trong nhiều năm vẫn chưa có đơn hàng trở lại.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/7, Garmex cho biết trong quý II/2026 công ty "tiếp tục không có đơn hàng may trang phục". Doanh thu phát sinh chủ yếu đến từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Dù hoạt động sản xuất may mặc chưa trở lại, doanh nghiệp vẫn phải duy trì một số nhân sự kho và nhân viên gián tiếp để phục vụ công tác quản lý. Các khoản chi cố định như khấu hao, thuê đất, môi trường và dịch vụ bảo vệ cũng tiếp tục phát sinh.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến một doanh nghiệp chỉ tạo ra vài trăm triệu đồng doanh thu mỗi quý vẫn phải gánh khoản lỗ hàng chục tỷ đồng.

Trong quý II/2026, Garmex Sài Gòn ghi nhận 591,4 triệu đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với mức 552,7 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 20,67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lỗ khoảng 6,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Garmex chỉ đạt khoảng 1,01 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế lên tới gần 26,39 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ khoảng 14,31 tỷ đồng.

Một yếu tố khiến khoản lỗ quý II tăng mạnh là chi phí quản lý doanh nghiệp. Garmex cho biết trong kỳ phát sinh hơn 15 tỷ đồng tiền thuê đất bổ sung cho giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết đã tiếp tục tiết giảm chi phí trong 6 tháng đầu năm, trong đó chi phí khấu hao giảm do một số máy móc thiết bị đã khấu hao hết. Tuy nhiên, chi phí quản lý vẫn ở mức cao so với doanh thu do công ty còn phải duy trì nhân sự kho và nhân viên nghiệp vụ gián tiếp.

Báo cáo tài chính cho thấy riêng chi phí quản lý doanh nghiệp quý II/2026 lên tới khoảng 22,5 tỷ đồng, trong khi doanh thu chưa tới 600 triệu đồng.

Garmex cũng cho biết đang tiếp tục chào bán những tài sản không còn sử dụng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Tuy nhiên, kết quả chào bán trong quý II chưa đáng kể.

Những con số hiện tại tạo nên sự tương phản lớn với hình ảnh Garmex ở giai đoạn trước: Từng là một trong những "cánh chim đầu đàn" của ngành dệt may Việt Nam với quy mô hàng nghìn lao động và loạt nhà máy, dây chuyền quy mô lớn.