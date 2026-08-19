Tăng 60% sau 2 phiên, vốn hóa gấp đôi chủ thương hiệu Everon, doanh nghiệp chăn ga gối đệm vừa lên sàn đang sở hữu những gì?

Sáng 18/8, cổ phiếu V68 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Tuấn Anh Group) chính thức khai trương giao dịch trên thị trường UPCoM.

Với giá tham chiếu 12.800 đồng/cp khi chào sàn, cổ phiếu này tăng kịch trần (40%) trong phiên ra mắt, đóng cửa ở mức giá 17.900 đồng/cp. Sau đó, mã này tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi tăng hết biên độ (14,5%) lên 20.500 đồng/cp phiên 19/8.

Như vậy, so với giá tham chiếu, V68 tăng hơn 60%, đánh dấu màn chào sàn ấn tượng nhất trong nhiều tháng gần đây trên thị trường.

Với thị giá hiện tại, giá trị vốn hóa của Tuấn Anh Group đạt gần 680 tỷ đồng, gấp đôi quy mô vốn hóa của đối thủ khác trong ngành chăn ga gối đệm trên sàn là CTCP Everpia (Mã: EVE), đơn vị sở hữu thương hiệu Everon. Đóng cửa phiên 19/8, cổ phiếu EVE dừng ở thị giá 8.300 đồng/cp, tương ứng với quy mô vốn hóa gần 350 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có ba đơn vị tham gia sản xuất chăn ga gối đệm, trước Tuấn Anh Group là Everpia (EVE) và May Sông Hồng (MSH).

Tuy nhiên, khác với hai đơn vị trên, hoạt động cốt lõi của May Sông Hồng là may xuất khẩu, gia công cho các đối tác nước ngoài. Theo báo cáo phân tích từ các công ty chứng khoán từng công bố, mảng chăn ga gối đệm chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của May Sông Hồng. Trong khi đó, chăn ga gối đệm là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tuấn Anh Group và Everpia.

So sánh về cấu trúc cổ đông, Tuấn Anh Group có sự cô đặc hơn đáng kể so với Everpia và May Sông Hồng. Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nắm gần 24,5 triệu cổ phần, tương ứng 74,17% vốn. Hai lãnh đạo khác là bà Phạm Thị Thường, Thành viên HĐQT sở hữu 4% vốn, ông Lưu Quốc Trị, Tổng Giám đốc nắm 4,8%.

Với trạng thái trên, Tuấn Anh Group nằm trong nhóm doanh nghiệp ngành hàng gia dụng – dệt may có cơ cấu cổ đông cô đặc nhất khi tỷ lệ free-float chiếm chưa đầy 20%. Trong khi đó, cổ đông lớn nhất đến từ Hàn Quốc của Everpia đang nắm 18% vốn của tổ chức. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch May Sông Hồng nắm gần 24% vốn.

Bên cạnh cấu trúc cổ đông cô đặc, quy mô nhà máy sản xuất của Tuấn Anh Group cũng vượt trội hơn đáng kể. Theo giới thiệu, Tuấn Anh Group đang sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất gồm 10 xưởng sản xuất, 5 nhà kho với tổng diện tích 150.000 m2 tại Hải Phòng, công suất hoạt động hiện nay đạt trên 3 triệu sản phẩm hàng dệt may và 1,5 triệu sản phẩm đệm mỗi năm.

Quy mô nhà máy này của Tuấn Anh Group gấp hơn 2 lần Everpia. Theo báo cáo thường niên, Everpia đang sở hữu ba nhà máy với tổng diện tích trên 70.000 m2, gồm Hà Nội (15.000 m2), Hưng Yên (17.670 m2), Đồng Nai (37.726 m2).

Còn với May Sông Hồng, thông tin từ báo cáo thường niên 2025, chỉ có một chi nhánh phục vụ thị trường nội địa (chăn – ga – gối – đệm, bông) tại Ninh Bình là chi nhánh Sông Hồng 8. Theo bản cáo bạch, nhà máy Sông Hồng 8 có diện tích 38.308 m2 tại tỉnh Ninh Bình, bằng 25% quy mô tổ hợp của Tuấn Anh Group.

Ngoài ba đơn vị niêm yết giới thiệu bên trên, ngành chăn ga gối đệm còn một số đơn vị khác nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán như Dunlopillo, Liên Á, Hanvico, Kymdan… Về quy mô, nhà máy của Dunlopillo tại TP HCM (Bình Dương cũ) có diện tích 12.600 m2. Còn với Hanvico, trên webstie đơn vị này giới thiệu đang sở hữu hai nhà máy diện tích 12.000 m2 (tại Thanh Trì, Hà Nội) và 20.000 m2 (tại Thường Tín, Hà Nội).

Với một thương hiệu quen mặt khác là Kymdan, đơn vị này giới thiệu sở hữu nhà máy chính đặt tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi với diện tích 108.162 m2.