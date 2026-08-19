Vừa bắt tay tỷ phú Elon Musk, ông Phạm Nhật Vượng săn nhân tài công nghệ vũ trụ, thu nhập cạnh tranh hàng đầu thị trường

Ngày 18/8, VinSpace - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup - thông báo tuyển dụng nhiều vị trí kỹ thuật, trong bối cảnh công ty đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển công nghệ hàng không - vũ trụ và chuẩn bị cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên.



VinSpace tìm kỹ sư cho kế hoạch chinh phục không gian



Theo thông tin tuyển dụng, VinSpace đang tìm kiếm nhân sự có khả năng xử lý các bài toán kỹ thuật phức tạp, tham gia nghiên cứu và phát triển những hệ thống công nghệ phục vụ chiến lược dài hạn trong lĩnh vực không gian.

Bốn vị trí được tuyển gồm Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư tần số vô tuyến, Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư phần cứng/điện tử. Đây là những mắt xích quan trọng trong quá trình thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện các hệ thống vệ tinh.

VinSpace cho biết mức thu nhập cạnh tranh hàng đầu thị trường.

Trước đó khoảng 3 tuần, VinSpace cũng đăng thông báo đang tìm kiếm nhân sự cho 4 vị trí gồm Kỹ sư tần số vô tuyến cấp cao, Kỹ sư hệ thống nhúng, Kỹ sư cơ khí và Kỹ sư điện.

Các ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại văn phòng TechnoPark, Gia Lâm, Hà Nội.

CTCP VinSpace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX



Đợt tuyển dụng diễn ra chỉ một tuần sau khi CTCP VinSpace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX vào ngày 11/8. Theo kế hoạch, các vệ tinh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đưa lên quỹ đạo trong quý II/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare.



Đây là mô hình phóng chia sẻ, cho phép nhiều khách hàng cùng đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong một chuyến bay, qua đó tối ưu chi phí so với việc sử dụng một nhiệm vụ phóng riêng biệt.



Trong dự án này, VinSpace trực tiếp phụ trách hoạt động nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi lên quỹ đạo. Những nhiệm vụ đầu tiên cũng sẽ giúp doanh nghiệp kiểm chứng các mô-đun vệ tinh tự phát triển trong điều kiện thực tế ngoài không gian.



Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố mục tiêu chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027. Hợp đồng với SpaceX được xem là bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa kế hoạch này.



Về dài hạn, VinSpace đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng không - vũ trụ toàn trình, từng bước tham gia vào hầu hết công đoạn của chuỗi giá trị ngành. Phạm vi hoạt động dự kiến trải dài từ thiết kế và phát triển vệ tinh; lắp ráp, tích hợp, thử nghiệm; quản lý nhiệm vụ phóng; vận hành vệ tinh đến phát triển sản phẩm viễn thám và cung cấp dịch vụ dữ liệu không gian.



Doanh nghiệp cũng hướng tới làm chủ các nền tảng công nghệ vệ tinh, hạ tầng mặt đất, viễn thông vệ tinh và dữ liệu không gian, phục vụ nhu cầu của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.



Đối tác của VinSpace là SpaceX, tập đoàn công nghệ không gian do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt. Ngoài hệ thống tên lửa tái sử dụng, SpaceX còn vận hành Starlink - mạng internet vệ tinh có quy mô toàn cầu. Các hoạt động của doanh nghiệp Mỹ hiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ phóng tàu vũ trụ, viễn thông vệ tinh đến hạ tầng dữ liệu và công nghệ không gian.

