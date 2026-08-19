‘Đại gia’ đứng sau Nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung vừa khởi công: Đang gom cổ phần loạt dự án điện rác, năng lượng khắp cả nước

Sáng 19/8, Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An do Công ty cổ phần Galax, Tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW. Đây sẽ là Nhà máy điện rác quy mô lớn nhất miền Trung và nằm một trong các Nhà máy Điện rác lớn nhất cả nước.

Thông tin trên website AMACCAO cho biết doanh nghiệp được thành lập năm 1995. Đến nay, hệ sinh thái tập đoàn này hiện có hơn 40 công ty thành viên, hơn 10 khu, cụm công nghiệp và hơn 40 nhà máy thuộc lĩnh vực năng lượng - môi trường và sản xuất công nghiệp. Tổng số nhân sự được doanh nghiệp giới thiệu ở mức gần 10.000 người.

Các hoạt động sản xuất của AMACCAO tập trung vào một số nhóm sản phẩm như vật liệu phục vụ ngành điện, ngành nước, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án năng lượng, môi trường, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, lắp đặt.

Trong lĩnh vực giáo dục, AMACCAO cũng tham gia đầu tư và đào tạo, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống.

Đối với lĩnh vực môi trường, trên website doanh nghiệp, AMACCAO cho biết hiện đang mua cổ phần chuỗi các dự án Nhà máy điện rác. Cụ thể Nhà máy điện rác Seraphin tại Hà Nội với công suất 2.250 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm; Nhà máy điện rác tại Bắc Giang công suất 750 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm; Nhà máy điện rác tại Đồng Nai công suất: 750 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm, Nhà máy điện rác tại Bến Tre công suất: 650 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm, Nhà máy điện rác tại Khánh Hòa Công suất: 1.300 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm.

AMACCAO cho biết hiện đang mua cổ phần chuỗi các dự án năng lượng tái tạo như Nhà máy điện gió 1, 2, 3 tại Quảng Trị, Nhà máy thủy điện 1, 2, 3 tại Lai Châu.

Một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của AMACAO. Ảnh: Website doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin trên website cho thấy AMACCAO đã và đang đầu tư cổ phần vào các dự án bất động sản như các các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại… nổi bật như: Cụm công nghiệp 1, 2, 3 tại Hà Nội, Cụm công nghiệp tại Hà Nam, Thái Nguyên…

Trong lĩnh vực thi công và xây dựng , AMACCAO là đơn vị đã tham gia thi công xây dựng nhiều công trình sân bay như sân bay quốc tế Vân Đồn, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Điện Biên, sân bay quân sự tỉnh Lai Châu ... Đơn vị này cũng tham gia các công trình giao thông trọng điểm Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội (tàu điện ngầm Metro Hà Nội) và các công trình hạ tầng Công viên Đại Dương – Hạ Long, Sân golf Vũ Yên, Vinhome Riverside, khu kinh tế Nghi Sơn, trạm bơm Yên Nghĩa …

Hiện nay, người đại diện pháp luật của AMACCAO Group là Tổng giám đốc Nguyễn Văn Vinh còn người đại diện pháp luật trước đó là Chủ tịch HĐQT Tô Văn Năm. Tháng 12/2021, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng và không công bố cụ thể cơ cấu sở hữu.

Tuy nhiên, trong đợt tăng vốn lên 1.200 tỷ vào tháng 4/2018, cơ cấu cổ đông góp vốn bao gồm: ông Tô Văn Nam góp 1.080 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 90%); bà Tô Anh Minh góp 108 tỷ (tỷ lệ 9%); 2 cá nhân còn lại là ông Tô Văn Nhật và bà Tô Thị Đường cùng góp số tiền 6 tỷ (tương ứng tỷ lệ 0,5%).



