Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 117.000 tỷ đồng tài sản bổ nhiệm Chủ tịch mới giữa lúc Bộ Công an điều tra đại án 500kV

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI), giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Nguyễn Quang Trung có nhiều năm công tác tại EVN HANOI với cương vị Phó Tổng giám đốc.

Người tiền nhiệm của ông Trung là ông Nguyễn Tuấn Tùng, giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN NPT từ ngày 1/9/2020 và đã được miễn nhiệm. Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch, ông Cao Đạt Khoa, Thành viên HĐTV EVN NPT, được giao phụ trách Hội đồng thành viên tổng công ty.

EVN NPT là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm đại diện chủ sở hữu. Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia. Doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý và giám sát dự án cùng một số hoạt động liên quan.

Lãi hơn 2.400 tỷ đồng sau nửa đầu năm

Việc kiện toàn ghế Chủ tịch HĐTV diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của EVNNPT cải thiện mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng công ty ghi nhận doanh thu khoảng 13.300 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.415 tỷ đồng, đảo chiều đáng kể so với khoản lỗ khoảng 733 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của EVNNPT đạt hơn 117.258 tỷ đồng, gồm khoảng 15.094 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và hơn 102.164 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị gần 78.981 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn đạt 22.773 tỷ đồng, phản ánh quy mô vốn đang được triển khai tại các công trình truyền tải điện.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của EVNNPT ở mức 86.478 tỷ đồng. Riêng dư nợ vay đạt 71.147 tỷ đồng, tương đương hơn 60% tổng tài sản.

Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can trong vụ án tại EVN NPT

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 2/7, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã thông tin về vụ án xảy ra tại EVN NPT, CTCP Tập đoàn PC1 và các doanh nghiệp liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVN NPT làm chủ đầu tư, nhiều vi phạm được cho là đã xảy ra tại các khâu lập và phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Vụ án được điều tra về 5 nhóm hành vi, gồm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh trên. Cơ quan điều tra đồng thời tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng nhằm bảo đảm thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.