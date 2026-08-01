Xuất khẩu đồ ăn sang Bắc Mỹ tăng trưởng 45% lên hơn 100 triệu USD, một doanh nghiệp trên sàn báo lợi nhuận nửa đầu 2026 tăng 2,4 lần

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh cải thiện mạnh.

Doanh thu thuần nửa đầu năm đạt gần 7.555 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 1.145 tỷ đồng, tăng gần 69%, nhanh hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu.

Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Minh Phú, mang về hơn 2.836 tỷ đồng doanh thu (tương đương 107 triệu USD), tăng 44,5% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 37,5% tổng doanh thu.

Doanh thu tại châu Âu cũng tăng 22,2% lên gần 1.120 tỷ đồng; Úc tăng 19,3% lên hơn 1.024 tỷ đồng; Hàn Quốc tăng 32,6% lên gần 588 tỷ đồng và các thị trường khác tăng khoảng 14,1% lên gần 458 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tại Nhật Bản giảm 14,1% xuống gần 1.367 tỷ đồng, còn thị trường Việt Nam giảm 45% xuống hơn 162 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 423 tỷ đồng, tăng 139%, so với nửa đầu năm ngoái.

Minh Phú giải trình kết quả tích cực đến từ việc tập trung kinh doanh các mặt hàng giá trị gia tăng cao, có biên lợi nhuận tốt hơn sản phẩm thông thường. Cơ cấu doanh thu cũng dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nhóm sản phẩm này, trong khi doanh nghiệp tiếp tục kiểm soát dòng tiền và chi phí hoạt động.

Dù lợi nhuận tăng mạnh, báo cáo tài chính cũng cho thấy một số điểm đáng chú ý. Dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm hơn 541 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 203 tỷ đồng.

Một trong những biến động lớn là hàng tồn kho tăng mạnh trong kỳ. Chi phí lãi vay thực trả cũng tăng từ khoảng 64,5 tỷ đồng lên gần 104 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, hàng tồn kho của Minh Phú đạt hơn 6.146 tỷ đồng, tăng khoảng 25,5% so với đầu năm. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 69,4 tỷ đồng lên gần 110 tỷ đồng.

Áp lực vốn vay cũng gia tăng. Vay ngắn hạn tại ngày 30/6 đạt hơn 5.717 tỷ đồng, tăng khoảng 30,3% so với đầu năm.

Đáng chú ý, một phần đáng kể các khoản vay ngắn hạn được ghi nhận bằng USD, với lãi suất phổ biến khoảng 3,8-4,85%/năm tùy khoản vay.

Tại ngày 30/6/2026, Minh Phú có tổng tài sản gần 12.946 tỷ đồng, tăng khoảng 15,5% so với đầu năm. Riêng tài sản tại khu vực Bắc Mỹ đạt hơn 1.027 tỷ đồng, tăng khoảng 27,4% so với đầu năm.