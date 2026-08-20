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PVTrans bầu bổ sung tân Tổng giám đốc vào HĐQT

| | Doanh nghiệp

PVTrans lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung tân Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình vào HĐQT thay ông Trần Ngọc Nguyên.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự. Hạn chót nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông là 14h ngày 28/08/2026.

Theo đó, cổ đông PVT sẽ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Nguyên theo đơn từ nhiệm. Trước đó, PVTrans cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Nguyên kể từ ngày 1/7/2026 do có đơn xin từ nhiệm.

Ở chiều ngược lại, cổ đông sẽ bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Bình vào HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Thanh Bình mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVT từ từ ngày 3/8/2026.

Tân Tổng giám đốc PVT sinh năm 1977, có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế tại Đại học Monash, Australia.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình có nhiều năm công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Trong đó, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Gas từ tháng 4-7/2026 trước khi làm Tổng giám đốc PVTrans.

PVTrans bầu bổ sung tân Tổng giám đốc vào HĐQT - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PVT

Về hoạt động kinh doanh, PVT ghi nhận doanh thu thuần 5.714 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp hơn một nửa doanh thu là hoạt động dịch vụ vận tải.

Trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế 678 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm PVT mang về doanh thu thuần 9.892 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.066 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 67% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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