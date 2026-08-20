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Chưa kịp triển khai, VETC bất ngờ dừng thu phí ví điện tử 6.600 đồng/tháng sau phản ứng của khách hàng

| | Doanh nghiệp

Chưa kịp triển khai, VETC bất ngờ dừng thu phí ví điện tử 6.600 đồng/tháng sau phản ứng của khách hàng

Theo VETC, quá trình truyền thông về phương án thu phí thời gian qua chưa đầy đủ, khiến khách hàng chưa hiểu rõ bản chất và mục đích của khoản phí. Công ty đồng thời khẳng định đến hiện tại chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào từ người dùng.

Sáng 20/8, Công ty cổ phần VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử, sau khi ghi nhận nhiều ý kiến chưa đồng thuận từ khách hàng. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu một giải pháp phù hợp hơn trước khi áp dụng chính sách mới.

Theo VETC, quá trình truyền thông về phương án thu phí thời gian qua chưa đầy đủ, khiến khách hàng chưa hiểu rõ bản chất và mục đích của khoản phí. Công ty đồng thời khẳng định đến hiện tại chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào từ người dùng.

Trước đó, VETC dự kiến bắt đầu thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8, với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Viettel Money - phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông trên ứng dụng ePass - cũng từng dự kiến áp dụng mức phí tương tự.

Ngày 19/8, ePass cho biết chưa thu phí dịch vụ trước thời điểm chính sách mới chính thức có hiệu lực. Đơn vị này cũng giải thích khoản phí chỉ áp dụng với những tài khoản có phát sinh giao dịch phương tiện qua trạm trong tháng liền trước. Theo đó, nếu phương tiện không qua trạm BOT, khách hàng sẽ không phải trả phí duy trì liên kết ví điện tử.

Dù mức phí dành cho khách hàng cá nhân chỉ 6.600 đồng mỗi tháng, chính sách này đã nhận được nhiều phản ứng từ các chủ phương tiện. Một trong những vấn đề được người dùng đặt ra là tiền đã được nạp sẵn vào ví để bảo đảm thanh toán khi qua trạm không được hưởng lãi, trong khi chủ tài khoản lại có thể phải trả thêm phí để duy trì kết nối giữa ví điện tử và tài khoản giao thông.

Giải thích về phương án thu phí, VETC và ePass cho biết nguồn thu dự kiến được sử dụng cho việc vận hành, duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và bảo đảm kết nối liên tục 24/7 giữa ví điện tử với tài khoản giao thông.

Riêng với số dư trong ví điện tử, VETC cho biết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền của khách hàng phải được quản lý tại tài khoản bảo đảm thanh toán riêng. Vì vậy, đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử không được trả lãi trên khoản tiền này.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh khoản phí dự kiến thu liên quan đến dịch vụ ví điện tử, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Sau khi dừng phương án hiện tại, VETC cho biết sẽ làm việc với các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán để tối ưu hệ thống, đồng thời bổ sung thêm các phương thức thanh toán nhằm giảm chi phí cho người sử dụng.

Tính đến đầu năm 2026, Việt Nam có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ này.

Yên Chi

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