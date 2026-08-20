OCB duy trì đóng góp ngân sách nghìn tỷ, gia tăng giá trị cho nền kinh tế

Thực tế cho thấy, vai trò của ngành Ngân hàng đối với nền kinh tế trước hết được thể hiện qua khả năng đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tiệm cận 20,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025; riêng trong nửa đầu năm, khoảng 1,46 triệu tỷ đồng vốn mới đã được bổ sung cho nền kinh tế.

Không dừng lại ở vai trò là kênh dẫn vốn, dấu ấn của toàn ngành còn được mở rộng qua quy mô đóng góp vào ngân sách. Thống kê nửa đầu năm 2026 cho thấy, 28 ngân hàng đang tạo ra 223.663 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp thực tế hơn 75.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trong bức tranh chung của toàn ngành, OCB tiếp tục ghi dấu bằng việc duy trì quy mô nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng trong nhiều năm liên tiếp. Theo Báo cáo tài chính năm 2025, ngân hàng đã đóng góp hơn 1.006 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Kết quả này giúp OCB tiếp tục hiện diện trong hai bảng xếp hạng VNTAX 200 và PRIVATE 100, đồng thời nằm trong Top 20 ngân hàng tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất. Qua đó, OCB trở thành một trong những doanh nghiệp duy trì mức nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng trong ba năm liên tiếp, ghi nhận những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Những thứ hạng này không chỉ phản ánh quy mô tài chính mà còn cho thấy năng lực tạo nguồn thu ổn định và hiệu quả vận hành bền vững của ngân hàng.

Xu hướng này tiếp tục được nối dài trong năm 2026. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, OCB đã nộp 1.073 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và xã hội.

OCB nằm trong top 20 Ngân hàng tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất.

Động lực phía sau mức đóng góp nghìn tỷ



Khả năng duy trì mức nộp ngân sách nghìn tỷ được xây dựng trên nền tảng kinh doanh tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng tài sản OCB đạt 322.949 tỷ đồng, tăng 16,8%; tổng thu thuần đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 15,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.022 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm trước. Sang 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế tiếp tục đạt gần 2.467 tỷ đồng, tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ. Đây là nguồn lực để ngân hàng tiếp tục đầu tư cho công nghệ, con người và các mục tiêu phát triển dài hạn.

Một trong những trọng tâm đầu tư của OCB là đưa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động thực tiễn. Thông qua chương trình AI Sandbox, các sáng kiến được thử nghiệm trong môi trường kiểm soát trước khi triển khai trên diện rộng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng nâng cao năng suất, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, từng bước cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro.

OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam.

Song song với đó, OCB được The Asian Banker vinh danh với giải thưởng "Sáng kiến API và Open Banking xuất sắc tại Việt Nam". Theo đánh giá của tổ chức này, mô hình Open Banking của OCB đã vượt ra khỏi vai trò kết nối công nghệ đơn thuần để trở thành nền tảng tạo ra giá trị kinh doanh thực tiễn cho doanh nghiệp. Với chiến lược API-as-a-Product, ngân hàng phát triển hệ sinh thái API theo từng nghiệp vụ, hỗ trợ môi trường thử nghiệm (sandbox), quản lý vòng đời API và tích hợp trực tiếp dịch vụ ngân hàng vào hệ thống ERP cũng như hệ thống quản lý ngân quỹ của khách hàng.



Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch chi trả, thu hộ, đối soát, kiểm tra số dư và truy xuất sao kê ngay trên nền tảng vận hành của mình mà không cần chuyển đổi sang hệ thống ngân hàng riêng biệt. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý thanh toán từ khoảng 15 phút xuống còn 1–2 giây, đồng thời giảm tới 80% thời gian đối soát, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh tiếp tục là một trong những trụ cột chiến lược của OCB. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng vượt 21.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2024 và chiếm 10,7% tổng dư nợ. Nguồn vốn ngày càng được ưu tiên cho các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công trình xanh, phương tiện thân thiện với môi trường và các hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.

Từ nền tảng kinh doanh hiệu quả, đầu tư công nghệ đến định hướng tăng trưởng xanh, OCB đang từng bước xây dựng mô hình phát triển theo hướng bền vững. Những nền tảng này không chỉ tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng mà còn góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mở rộng tín dụng chất lượng và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.