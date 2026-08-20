Cầu tín dụng vẫn cao, lợi thế nghiêng về ngân hàng có chi phí vốn thấp và dư địa tăng trưởng

Cầu tín dụng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thu nhập

Đánh giá về triển vọng ngành ngân hàng tại Talkshow "HDBank: Sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới" do CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) tổ chức chiều 18/8, bà Phạm Liên Hà, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao Ngành Dịch vụ Tài chính, Chứng khoán HSC, cho rằng cầu tín dụng cao vẫn là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, khả năng thu phí dịch vụ, đặc biệt ở một số ngân hàng có thế mạnh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, giúp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng cũng đối mặt với nhiều áp lực khi thanh khoản vẫn còn thiếu hụt và chi phí vốn vẫn ở mức cao. Đồng thời, các ngân hàng phải chia sẻ lợi ích với nền kinh tế thông qua chính sách giảm lãi suất cho vay, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Vì vậy, HSC đánh giá biên sinh lời (NIM) của các ngân hàng đã có một quý II phục hồi tốt, nhưng tính bền vững của đà phục hồi này không chắc chắn.

Bà Hà dự báo chỉ số NIM nửa cuối năm 2026 khó mở rộng, thậm chí có áp lực giảm nhẹ. Tuy nhiên, bà cũng kỳ vọng NIM 6 tháng cuối năm sẽ duy trì tương đương quý II/2026.

Bên cạnh đó, đại diện HSC chỉ ra rằng nợ xấu và dự phòng bắt đầu gia tăng, do mặt bằng lãi suất cao ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

"Nếu nhìn ở cấp độ toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu chính thức hiện tại chưa tăng mạnh, đang loanh quanh mức 2% trong phạm vi các ngân hàng chúng tôi theo dõi. Con số này có tăng nhẹ so với quý I/2026 và quý IV/2025. Tuy nhiên, nếu nhìn sang nợ nhóm 2 và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành, chúng ta bắt đầu thấy một xu hướng đi lên trở lại", chuyên gia HSC nói.

Trong khi đó, mức trích lập dự phòng của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm chưa tăng tương ứng với tốc độ hình thành nợ xấu mới. Vì vậy, đây chưa phải là một chu kỳ suy giảm chất lượng tài sản mạnh, nhưng rủi ro đã có sự chuyển trạng thái từ "ổn định" sang "bắt đầu gia tăng".

Ở chiều hỗ trợ thanh khoản, các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực tuân thủ, mở rộng dư địa tín dụng cho các dự án ưu tiên của Chính phủ và hỗ trợ luân chuyển nguồn vốn KBNN trong hệ thống ngân hàng.

Các biện pháp mới được NHNN triển khai gồm việc cho phép tính 50% tiền gửi có kỳ hạn của KBNN khi vào tỷ lệ LDR; duy trì trần tăng trưởng tín dụng đối với ngành bất động sản ở mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống nhưng loại trừ tín dụng cho nhà ở xã hội và khu công nghiệp; loại trừ tín dụng cấp cho 18 dự án hạ tầng khỏi hạn mức tín dụng; nâng mức trần tỷ lệ SML lên 40%

Ngân hàng quy mô lớn, có nguồn vốn đa dạng được kỳ vọng hưởng lợi

Từ góc nhìn thực tế, ông Đàm Lê Thái, Phó Tổng Giám đốc HDBank, nhấn mạnh lãi suất huy động đã và đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Với sự điều hành quyết liệt của NHNN, tình hình thanh khoản của các ngân hàng đã tốt hơn so với đầu năm. Ông dự báo mặt bằng lãi suất sẽ ổn định trong những tháng cuối năm.

Về tín dụng bán lẻ, trong quý II/2026, tín dụng bán lẻ tại HDBank tăng trưởng hơn 20% so với đầu năm. Tập trung vào các phân khúc thế mạnh như: vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, cho vay mua nhà, sản xuất kinh doanh và khu vực nông nghiệp nông thôn.

Theo ông Thái, dù có những quan ngại chung về nợ xấu, nhưng HDBank vẫn kiểm soát và tự tin duy trì tỷ lệ nợ xấu cuối năm dưới 2%. Năng lực tài chính và điều kiện xử lý nợ của các ngân hàng hiện nay đã tốt hơn trước rất nhiều. Các chính sách của Chính phủ như miễn giảm thuế, thúc đẩy đầu tư công cũng giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Với khối khách hàng doanh nghiệp, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, cho biết trong 6 tháng đầu năm, dư nợ của khối khách hàng này tại HDBank tăng trưởng khoảng 17 - 18%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng.

Theo ông, nợ xấu khách hàng doanh nghiệp duy trì ở mức tốt, chỉ khoảng 1,2%. Dư nợ bất động sản chiếm khoảng 12% tổng dư nợ với tỷ lệ nợ xấu là 1,5%. Để thúc đẩy tín dụng lĩnh vực ưu tiên, ngân hàng đã đặt ra hạn mức tín dụng 10.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm cho các ngành lúa gạo, thủy sản, dệt may.

Về nguồn vốn, HDBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD trong quý II/2026 và phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế trị giá 100 triệu USD cho IFC, FMO và BII.

Về quy mô và hiệu quả, HDBank đã gia nhập nhóm ngân hàng có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm vượt 13.200 tỷ đồng, ROE đạt 25,4%. Mục tiêu năm 2026 của ngân hàng là lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.

Bên cạnh ngân hàng mẹ, các công ty thành viên cũng đóng góp vào hệ sinh thái. HD SAISON ghi nhận dư nợ tăng trưởng 15,3%, ROE đạt 22,3%, CIR dưới 35% và tỷ lệ nợ xấu khoảng 7,3%.

Trong lĩnh vực chứng khoán, HDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 gần 1.500 tỷ đồng, tăng 304% so với cùng kỳ. HDBank cũng đang triển khai khoản trái phiếu 500 triệu USD, kế hoạch tăng vốn cổ phần thêm 12% và kế hoạch IPO các công ty con như HD Saison và HD Securities trong thời gian tới.

Nhận định về triển vọng nửa cuối năm, các chuyên gia phân tích HSC cho rằng những ngân hàng quy mô lớn, có dư địa tăng trưởng tín dụng, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và mô hình kinh doanh đa dạng sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ nét hơn.

Với HDBank, các động lực tăng trưởng đang được thể hiện ở cả tín dụng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, nguồn vốn quốc tế, tín dụng xanh, tài trợ chuỗi giá trị và sự cộng hưởng từ hệ sinh thái tài chính.

Trong khi đó, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu cuối năm dưới 2%, tiếp tục mở rộng tín dụng vào những lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên, đồng thời tận dụng nguồn vốn quốc tế để phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Những yếu tố này là cơ sở để HDBank hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 41% so với năm trước.