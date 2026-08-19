Gần 2 triệu tỷ đồng bất động sản được thế chấp tại một ngân hàng

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét mới được Vietcombank công bố, tổng giá trị tài sản thế chấp tại ngân hàng này tại thời điểm 30/6 đạt gần 2,76 triệu tỷ đồng, tăng gần 125.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương đương 4,7% so với cuối năm 2025.

Trong số này, bất động sản chiếm phần lớn, với giá trị khoảng 1,99 triệu tỷ đồng, tăng 91.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Nhóm tài sản này chiếm khoảng 72% tổng giá trị tài sản thế chấp tại Vietcombank.

Đây cũng là nhóm tài sản có mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong danh mục tài sản bảo đảm của ngân hàng trong nửa đầu năm.

Ngoài bất động sản, Vietcombank đang nhận hơn 311.200 tỷ đồng tiền gửi làm tài sản thế chấp, tăng 13.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Nhóm tài sản thế chấp khác có giá trị khoảng 416.000 tỷ đồng, tăng khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong khi đó, giấy tờ có giá mà Vietcombank nhận làm tài sản bảo đảm giảm xuống còn 50.000 tỷ đồng.

Với quy mô trên, tổng giá trị tài sản thế chấp tại Vietcombank hiện tương đương khoảng 1,6 lần dư nợ cho vay khách hàng. Riêng bất động sản thế chấp có giá trị tương đương khoảng 1,1 lần dư nợ.

Theo đó, tại cuối tháng 6, dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, tăng hơn 84.600 tỷ đồng, tương đương 5,1% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng của Vietcombank trong nửa đầu năm có sự phân hóa khá rõ theo kỳ hạn. Trong khi dư nợ ngắn hạn gần như đi ngang, các khoản vay trung và dài hạn tăng với tốc độ hai chữ số.

Cụ thể, dư nợ ngắn hạn tại cuối tháng 6 đạt khoảng 983.813 tỷ đồng, tăng vỏn vẹn 2.107 tỷ đồng, tương đương 0,2% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, dư nợ trung hạn tăng từ khoảng 81.372 tỷ đồng lên 100.310 tỷ đồng, tương đương tăng 23,3%, tức tăng gần 18.938 tỷ đồng.

Dư nợ dài hạn cũng tăng đáng kể, từ 610.448 tỷ đồng lên 674.045 tỷ đồng, tương đương tăng 10,4%, tương ứng tăng gần 63.600 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ trung và dài hạn tăng khoảng 82.500 tỷ đồng, đóng góp tới gần 98% tổng mức tăng dư nợ của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm.

Xét về cơ cấu, dư nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 56% tổng dư nợ. Dư nợ dài hạn chiếm khoảng 38%, trong khi dư nợ trung hạn chiếm gần 6%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu, gồm nợ nhóm 3, 4 và 5, tại cuối tháng 6 của Vietcombank là khoảng 10.700 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% so với cuối năm 2025.

Tốc độ tăng nợ xấu cao hơn tốc độ tăng dư nợ khiến tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhích từ khoảng 0,58% lên 0,61%.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần 56%, lên khoảng 1.200 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4), tăng từ khoảng 223 tỷ đồng cuối năm 2025 lên hơn 1.200 tỷ đồng, tức tăng lên hơn 5 lần.

Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm khoảng 360 tỷ đồng, xuống còn hơn 8.300 tỷ đồng.