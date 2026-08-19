BIZ MBBank ứng dụng AI và dữ liệu, rút ngắn hành trình vốn cho doanh nghiệp

Không gian công nghệ của MB nhận được sự quan tâm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành. Trong hai ngày 18-19/08/2026, gian hàng MB mở cửa để doanh nghiệp tìm hiểu các giải pháp tài chính số và gói tài chính chuyên biệt.

Dữ liệu và AI mở ra giai đoạn mới của chuyển đổi số ngân hàng

Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đánh dấu 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng theo Quyết định 810/QĐ-NHNN, mở ra giai đoạn dữ liệu và AI ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Tham gia tại sự kiện, MB đã giới thiệu BIZ MBBank - nền tảng ngân hàng số tích hợp AI, dữ liệu lớn và tự động hóa vào quản trị tài chính, thanh toán và tiếp cận vốn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các Bộ, ngành tham quan gian trưng bày của MB. (Nguồn: MB)

BIZ MBBank ứng dụng AI, kết nối hệ sinh thái và rút ngắn hành trình vốn

AI trên BIZ MBBank đang thay đổi cách MB phục vụ doanh nghiệp: từ đọc hồ sơ sang hiểu hoạt động kinh doanh, từ xử lý thủ công sang tự động hóa và từ chờ khách hàng cung cấp thông tin sang chủ động khai thác dữ liệu để đưa ra giải pháp phù hợp.

Thay vì chỉ nhìn vào tài sản hữu hình, MB khai thác các "tài sản số" được tạo ra trong hoạt động hằng ngày như hóa đơn, doanh thu, dòng tiền, lịch sử giao dịch và dữ liệu vận hành. Những dữ liệu này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn sức khỏe tài chính, chu kỳ kinh doanh và nhu cầu vốn, từ đó rút ngắn quy trình và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn.

Đại diện MB giới thiệu cách BIZ MBBank ứng dụng AI để tối ưu hành trình vay vốn doanh nghiệp. (Nguồn: MB)

Theo số liệu nội bộ của MB, số hóa và tự động hóa một số hành trình trên BIZ MBBank đã giúp thời gian xử lý giảm từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày. Doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, tùy thuộc điều kiện và kết quả đánh giá tín dụng. Công nghệ cũng giúp tối ưu tới 70% nguồn lực tại một số quy trình, trong khi số lượng khách hàng sử dụng giải pháp tăng 2,5 lần.

Những thay đổi này giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn đúng thời điểm hơn để nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp, triển khai đơn hàng mới hoặc mở rộng hoạt động.

MB giới thiệu giải pháp BIZ MBBank cho doanh nghiệp tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026. (Nguồn: MB)

Tiếp nối định hướng "Tốc độ - An toàn - Kết nối không giới hạn", MB đang mở rộng BIZ MBBank thành nền tảng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý dòng tiền, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số kiêm Phó Giám đốc Khối Khách hàng vừa và nhỏ - cho biết: "Thước đo của chuyển đổi số không phải MB ứng dụng bao nhiêu công nghệ, mà là doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tiếp cận vốn nhanh hơn bao nhiêu và kinh doanh hiệu quả hơn như thế nào."

MB khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông qua BIZ MBBank và hệ sinh thái giải pháp tài chính chuyên biệt, MB tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. MB đạt Top 1 chỉ số Top-of-mind cho doanh nghiệp nhỏ theo khảo sát của NielsenIQ tháng 6/2026, và Top 1 "Tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ" của MiBrand tháng 3/2026. MB đồng thời đứng đầu về mức độ hấp dẫn của sản phẩm vay vốn lưu động và dịch vụ bảo lãnh cho SME ngành Xây lắp.

MB đạt Top 1 tốc độ cấp vốn doanh nghiệp nhỏ. (Nguồn: MiBrand)

Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia đến tháng 5/2026 cũng ghi nhận MB đứng đầu về quy mô cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện; đồng thời nằm trong Top 4 về dư nợ cho vay ngắn hạn tại các ngành Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.

Sự kết hợp giữa BIZ MBBank và các giải pháp chuyên biệt giúp MB đáp ứng đồng thời yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và am hiểu từng ngành. Qua sự kiện, MB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước, đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn và khơi thông nguồn lực tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Trong hai ngày 18-19/08/2026, doanh nghiệp có thể trực tiếp tìm hiểu các giải pháp của MB tại Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.