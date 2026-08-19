Tổng Giám đốc ACB “đóng vai” hộ kinh doanh, kể câu chuyện chuyển đổi số bằng trải nghiệm thực tế

Chuyển đổi số không chỉ là nhanh hơn, mà còn phải an tâm hơn

Tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, Tổng Giám đốc ACB - ông Từ Tiến Phát mang đến thông điệp "eKYC 1 phút - An tâm hòa nhịp sống số", nhấn mạnh rằng tốc độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự an tâm của khách hàng.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB chia sẻ thông điệp "eKYC 1 phút - An tâm hòa nhịp sống số" tại sự kiện.

Với giải pháp eKYC thế hệ mới, khách hàng có thể xác thực bằng định danh, đồng thời được bảo vệ bởi các lớp xác thực đa tầng, bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Search) và kiểm tra người dùng thực (Liveness Detection), giúp hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính ngay từ bước đăng ký. Nhờ đó, quy trình mở tài khoản được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết.

Sự an tâm không dừng lại ở khâu định danh. Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ số, khách hàng tiếp tục được bảo vệ bởi các giải pháp giám sát và phòng chống gian lận chủ động. Riêng Shield App đã góp phần ngăn chặn gần 60.000 trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, gian lận và bảo vệ hơn 3.175 tỷ đồng tài sản của khách hàng. Những kết quả này phản ánh định hướng nhất quán của ACB: thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ bằng tốc độ, mà còn bằng niềm tin và sự an tâm của khách hàng.

Giải bài toán lớn cho hộ kinh doanh bằng hệ sinh thái số

Không dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm giao dịch, ACB đang tiếp tục đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán vận hành của hộ kinh doanh.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB trình bày hệ sinh thái tích hợp hỗ trợ hộ kinh doanh với Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Báo cáo với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành tại sự kiện, ông Từ Tiến Phát nhấn mạnh một trong những thách thức lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt hiện nay: "Các hoạt động từ thanh toán, quản lý doanh thu đến xuất hóa đơn và nộp thuế còn rời rạc; dữ liệu kinh doanh chưa được kết nối đồng bộ, làm tăng chi phí vận hành, gây khó khăn trong tiếp cận tín dụng và các chính sách hỗ trợ."

Từ thực tế đó, ACB xây dựng hệ sinh thái tích hợp từ thanh toán, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử đến kết nối eTax, giúp hộ kinh doanh từng bước số hóa hoạt động, nâng cao tính minh bạch và đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đến cuối quý II/2026, hệ sinh thái này đã phục vụ khoảng 1,3 triệu khách hàng kinh doanh, cho thấy nhu cầu chuyển đổi số ngày càng lớn của thị trường cũng như hiệu quả của cách tiếp cận đồng hành cùng khách hàng từ giao dịch tài chính đến quản trị hoạt động kinh doanh.

ACB mang đến những trải nghiệm thực tế tại gian hàng trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Ông Từ Tiến Phát cho biết: "Trong thời gian tới, ACB sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái số và tăng cường kết nối với các nền tảng dịch vụ công, góp phần đưa các chủ trương về chuyển đổi số, quản lý thuế và phát triển kinh tế tư nhân vào thực tiễn."

Trong thời gian tới, ACB sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái số dành cho khách hàng kinh doanh với các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Trong đó, giải pháp thanh toán QR Xuyên biên giới - VietQR Global dự kiến sẽ được triển khai nhằm giúp hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán trực tiếp từ các nền tảng phổ biến của khách du lịch quốc tế như Alipay, WeChat Pay, và các mạng lưới thanh toán xuyên biên giới từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Giải pháp này kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng là khách du lịch, nâng cao trải nghiệm thanh toán và tận dụng tốt hơn cơ hội từ sự phục hồi của du lịch quốc tế.

Khám phá công nghệ, nhận quà hấp dẫn tại gian hàng ACB

Không chỉ giới thiệu công nghệ trên sân khấu, ACB còn mang những giải pháp đó đến gần hơn với khách hàng thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Khám phá công nghệ và nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại gian hàng của ACB.

Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp khám phá các giải pháp nổi bật như eKYC 1 phút, SmartPOS, Loa Ting Ting Tiền Về cùng nhiều tiện ích dành cho khách hàng kinh doanh. Các trải nghiệm được thiết kế dựa trên những tình huống quen thuộc trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, từ mở tài khoản, nhận thanh toán đến quản lý dòng tiền, giúp khách hàng hình dung rõ hơn cách công nghệ có thể hỗ trợ việc kinh doanh trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Khách hàng thích thú nhận kem từ "chủ quầy" - Tổng Giám đốc ACB Từ Tiến Phát.

Bên cạnh đó, gian hàng ACB còn mang đến nhiều hoạt động tương tác cùng quà tặng hấp dẫn. Khách hàng mở tài khoản thanh toán eKYC có thể nhận kem Bliss; khách hàng mở đồng thời tài khoản eKYC và tài khoản hộ kinh doanh có cơ hội nhận thêm Loa Ting Ting Tiền Về; khách hàng hiện hữu có thể đổi điểm ACB Rewards nhận quà hoặc check-in, trải nghiệm SmartPOS để nhận voucher mua sắm, giảm giá.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 19/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. ACB chào đón khách tham quan đến trải nghiệm các giải pháp ngân hàng số thế hệ mới, tham gia các hoạt động tương tác và khám phá hệ sinh thái số đang đồng hành cùng hơn 1,3 triệu khách hàng kinh doanh trên hành trình phát triển và vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.