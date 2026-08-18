Lãi suất ngân hàng 18/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...
Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 18/8 tiếp tục phân hóa rõ giữa các ngân hàng với 8 nhà băng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.
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Nhóm dẫn đầu có mức lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm
Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức 7,8%/năm. Ngân hàng này niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.
Đứng ngay sau là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.
Trong khi đó, PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
VIB có lãi suất 12 tháng ở mức 7%/năm, nhưng chỉ 5,7% và 5,8%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng.
Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm
Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.
Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.
Như vậy, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm tại ACB.
Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm.
MB, Sacombank, SHB nằm trong nhóm trên 6,3%
Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.
Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB ở mức 6,4%/năm.
VPBank hiện áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm.
SCB tiếp tục có mức thấp nhất
Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.
Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.
SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng vẫn là 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.
Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 18/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.
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