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Lãi suất ngân hàng 18/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 18/8 tiếp tục phân hóa rõ giữa các ngân hàng với 8 nhà băng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm dẫn đầu có mức lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức 7,8%/năm. Ngân hàng này niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng ngay sau là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

VIB có lãi suất 12 tháng ở mức 7%/năm, nhưng chỉ 5,7% và 5,8%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm tại ACB.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB nằm trong nhóm trên 6,3%

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB ở mức 6,4%/năm.

VPBank hiện áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

SCB tiếp tục có mức thấp nhất

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng vẫn là 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 18/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.

Lãnh đạo Vietcombank, VietinBank, Techcombank, HDBank và ACB nói gì về xu hướng lãi suất trong thời gian tới?

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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